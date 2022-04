"Yara" bietet in Mindelheim Kammermusik vom Feinsten

Das Ensemble „Yara“ holt bei seinem Auftritt den Frühling in den Mindelheimer Silvestersaal.

Das Ensemble „Yara“ gastierte im Mindelheimer Silvestersaal – ein Kleinod zu Zeiten der Corona-Pandemie. Mit Florian Moser an der Violine und Mengjie Han am Flügel hörten die Gäste ein kleines, feines und hochkarätiges Konzert.

Die beiden jungen Musiker lieben Kammermusik. Ihr Leitgedanke und ihre gemeinsame Basis ist es, Musik in historischem Kontext zu erarbeiten und aufzuführen. Dafür setzen sie sich mit Instrumenten, Saiten, Bögen und Stimmungen auseinander. Florian Moser, in Salzburg aufgewachsen, erhielt ab seinem siebten Lebensjahr Geigenunterricht. Er studierte an der Musikuniversität Wien Violine, ist Student am Mozarteum, hat an zahlreichen Meisterkursen teilgenommen und ist regelmäßig als Bühnenmusiker im Burgtheater Wien und im Landestheater St. Pölten zu hören.

Zum Konzert von "Yara" hatte die Stadt Mindelheim auch fünf Mitarbeiter der Klinik eingeladen

Sein Partner am Klavier war der Niederländer Mengjie Han, der bereits zahlreiche Musikpreise gewonnen hat. Dass die beiden Musiker sehr gut miteinander harmonierten, das zeigte sich bereits bei ihrem ersten Programmpunkt. Sie spielten vom estnischen Komponisten Arvo Pärt das „Fratres“, ein Werk für Violine und Klavier, wie in der ursprünglichen Besetzung vorgesehen. In Pärts eigenem „Tintinnabuli“-Stil komponiert, ermöglicht das Stück unterschiedliche Besetzungsversionen. Es ist nicht an eine konkrete Klangfarbe gebunden. Der Komponist sagt dazu: „Für mich liegt der höchste Wert der Musik jenseits ihrer Klangfarbe. Ein besonderes Timbre der Instrumente ist ein Teil der Musik, aber nicht der Wichtigste. Das wäre meine Kapitulation vor dem Geheimnis der Musik. Musik muss durch sich selbst existieren … zwei, drei Töne … Das Geheimnis muss da sein, unabhängig von dem Instrument.“

Beeindruckend war die Interpretation von Florian Moser und Mengjie Han. Am Ende hätte man im Silvestersaal eine Stecknadel fallen hören können. Es herrschte absolute, anerkennende Stille, bis Florian Moser langsam seinen Geigenbogen senkte und kräftiger Applaus erklang. Nachfolgend sollte die Sonate für Violine und Klavier von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt werden. Doch Moser und Han änderten ihr Programm. Sie spielten mit Hingabe die Sonate für Violine und Klavier Nr. 4 von Ludwig van Beethoven. Zärtliche, sanfte und fröhliche Töne entlockten die beiden ihren Instrumenten. Immer wieder huschte ein Lächeln über das Gesicht von Florian Moser. Nach dem ersten Satz lächelten die Gäste etwas lauter mit. Diese Sonate holte den Frühling in den Saal.

Ein weiteres Meisterwerk kam zu Gehör, dramatisch, kraftvoll und sehr elementar, die Sonate für Violine und Klavier in f-Moll, Nr. 1, op. 80 von Sergej Prokofjew. Kathrin von Erffa bedankte sich im Namen der Stadt und der Gäste bei Florian Moser und Mengjie Han für diese besondere Stunde. Eingeladen hatte die Stadt fünf Mitarbeiter der Klinik Mindelheim, denen „… wir stellvertretend für die vielen unermüdlichen Helfer mit einer Einladung für das Konzert danken und ihre Leistungen anerkennen möchten“. Die Musiker spielten eine Zugabe, eine kleine, zauberhafte Melodie aus der Ukraine.