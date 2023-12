Zeigt her eure Krippen: Mindelheimer Museumsleiter geben Einblicke

Mindelheim verfügt über ein eigenes, preisgekröntes Krippenmuseum. Doch wie sehen eigentlich die Krippen der Museumsleiter aus?

Krippen spielen in Mindelheim eine wichtige Rolle. Immerhin gibt es hier ein preisgekröntes Krippenmuseum, in dem das ganze Jahr über ganz unterschiedliche Krippen aus verschiedenen Jahrhunderten zu sehen sind. Für Kulturamtsleiter Christian Schedler, Friederike Haber, die stellvertretende Gesamtleiterin der Mindelheimer Museen, Doris Wenzel, bis Mitte dieses Jahres Leiterin des Textilmuseums, und Markus Fischer, Leiter des Stadtmuseums, gehören die Darstellungen der Weihnachtsgeschichte quasi zum Berufsalltag. Doch wie sehen wohl die Krippen aus, die die Museumsleiter und -leiterinnen meist noch bis Lichtmess am 2. Februar bei sich zuhause aufgestellt haben?

Christian Schedler hat sich für seine die alten sizilianischen Krippen aus dem Bayerischen Nationalmuseum zum Vorbild genommen – und das aus gutem Grund. Denn auch die filigranen Figuren stammen aus Italien: Freunde, die selbst passionierte Krippensammler sind, hatten Christian Schedler zu seinem 40. Geburtstag mit der heiligen Familie der sizilianischen Künstlerin Angela Tripi überrascht. Sie modelliert die Krippenfiguren aus Ton. Für den perfekten Faltenwurf ihrer Gewänder taucht sie Tücher in Leim, drapiert sie um die Figuren und bemalt sie anschließend.

Die Krippenfiguren von Kulturamtsleiter Christian Schedler waren längere Zeit obdachlos, bis er zusammen mit seinen Kindern eine Felsenlandschaft mit Ruinenbogen gestaltete. Foto: Christian Schedler

Im Laufe der Jahre kamen zu besonderen Anlässen weitere Figuren dazu: Hirten, die Heiligen Drei Könige, Ochs und Esel und ein Engel. Was fehlte, war die Krippe. Aus Styrodur hat Christian Schedler deshalb zusammen mit seinen Kindern Benedicta und Elias eine Felsenkulisse mit Ruinenbogen gestaltet. Die beiden beschwerten sich damals zwar über diese Form der Kinderarbeit, sind heute aber wohl doch ganz glücklich darüber, mitgeholfen zu haben. Jedenfalls sind sie auch im Erwachsenenalter noch gerne dabei, wenn die Krippe am letzten Adventssonntag aufgestellt wird.

In der Krippe von Doris Wenzel gibt es weder Stall noch klassische Figuren

Während die von Familie Schedler einigermaßen pompös daherkommt, könnte die Krippe von Doris Wenzel wohl kaum schlichter sein. Klassische Figuren oder gar einen Stall sucht man hier nämlich vergeblich. Stattdessen übernehmen Holzklötzchen die Rolle der Krippenfiguren. Wer wer ist, ist an der jeweiligen Aufschrift zu erkennen. "Da ich es auch bei der Einrichtung reduziert mag und eigentlich so gut wie keine Deko brauche, hat mich diese Klötzchenkrippe sehr angesprochen", sagt Doris Wenzel und fügt grinsend hinzu: "Von mir aus könnte man die emotional überbewerteten Weihnachtsfeiern abschaffen, aber meine Kinder – 41 und 38 Jahre alt – sind so altmodisch."

Bei Friederike Haber wohnen Maria und das Jesuskind nicht in einem schnöden Stall, sondern in einem Baumhaus. Foto: Friederike Haber

Alles andere als klassisch ist auch die Krippe von Friederike Haber. Hier wohnt die Heilige Familie nicht in einem Stall, sondern Maria klettert Jahr für Jahr mit dem Jesuskind eine lange Leiter in das Baumhaus hinauf, das einer der Söhne der Museumsleiterin im Kunstunterricht am Joseph-Bernhart-Gymnasium gebaut hat. Am Fuße der Leiter nehmen derweil Josef und ein Engel drei Hirten und ihre Schafe in Empfang – und dann ist da noch ein ganzes Engelsorchester, das schon lange vor der Heiligen Familie bei Familie Haber eingezogen ist.

Die Krippe von Friederike Haber ist ebenfalls außergewöhnlich – und die von Markus Fischer ein Erbstück, das in Ehren gehalten wird

Die sogenannten Grünhainichener Engel von Wendt und Kühn hat Friederike Haber nämlich Jahr für Jahr von ihrem Vater geschenkt bekommen. "Dass ich jedes Jahr neue Engel bekomme, gehört für mich genauso zu Weihnachten wie der Christbaum", sagt sie. Auch die Krippenfiguren, die es erst seit 2021 gibt, waren ein Geschenk von ihm – und ein Ersatz für die Ostheimer Spielkrippe mit ihren stabilen Holzfiguren, die für ihre Söhne zu Habers Bedauern leider nie so interessant waren wie die fragilen Engel und schließlich innerhalb der Familie weitergegeben wurden. Engelskonzert und Krippe bleiben traditionell bis Lichtmess stehen und werden erst kurz vor Heiligabend wieder aufgebaut. "Während des Jahres würde ich mir niemals derartige Figürchen aufstellen", betont Haber. "Von Februar bis Dezember lässt mir Nippes, Dekokram und alles, was einfach nur unmotiviert rumsteht, die Haare zu Berge stehen."

Bei der Krippe von Markus Fischer, dem Leiter des Stadtmuseums, handelt es sich um ein Erbstück. Foto: Markus Fischer

Bei der Krippe von Markus Fischer schließlich handelt es sich um ein Erbstück: Die Großeltern seiner Frau Daniela haben sie über Jahre zusammengetragen: Jedes Jahr kam eine neue geschnitzte Figur hinzu. Als Johanna und Kurt Radatz gestorben waren, bekamen Daniela und Markus Fischer die Krippe, die sie wie die Großeltern in Ehren halten – auch wenn sie selbst nicht mehr weitersammeln. Rund 35 Figuren vom Jesuskind bis zum Kamelführer sind einfach auch genug. Aufgebaut wird die Krippe meist schon am ersten Advent. Nur Josef, Maria und das Jesuskind müssen sich bis Heiligabend gedulden, bis sie in den Stall einziehen und dort dann aber immerhin bis Lichtmess bleiben dürfen.

Falls Sie noch mehr Krippen sehen wollen: In der Jesuitenkirche ist ebenfalls noch bis Lichtmess wieder die große Barockkrippe aufgebaut. Und von dort ist es nur mehr ein Katzensprung zum Krippenmuseum. Es ist wie die übrigen Museen im Colleg dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet sowie für Gruppen nach Vereinbarung. Auch am Montag, 1. Januar, sind die Museen geöffnet.