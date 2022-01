Zeitzeugin erzählt: Als 1949 in Mindelheim die Seuche grassierte

Plus In der Mindelheim herrschte vor 72 Jahren schon einmal der Ausnahmezustand. Ursache war damals zwar nicht Corona, aber ein anderer gefährlicher Virus.

Für etliche ältere Unterallgäuer ist die Corona-Pandemie nicht die erste Seuche, die sie erleben. Bei MZ-Leserin Helene Steidele aus Mindelheim weckte Corona schon im vergangenen Frühjahr Erinnerungen an 1949. "Im März 1949 grassierte in Mindelheim eine Krankheit, die zunächst als Grippe gedeutet wurde", schreibt sie. "Als bei den Patienten nach zehn Tagen das hohe Fieber nicht sinken wollte, wurden Blut- und Stuhlproben ins Labor geschickt und die erschreckende Antwort lautete: Typhus."