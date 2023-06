Zeugen gesucht: Radkappe fällt von Bus-Reifen ab und beschädigt Auto

In der Fellhornstraße in Mindelheim hat ein Bus eine Radkappe verloren, die daraufhin ein Auto beschädigte. Nun wird der Busfahrer gesucht.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in der Fellhornstraße in Mindelheim ereignet hat. Demnach fuhr ein weißer Reisebus in Richtung Allgäuer Straße, als er auf Höhe des Autohauses Jäckle eine Radkappe verlor. Diese traf ein Auto, das auf der Gegenfahrbahn fuhr an der Fahrzeugfront und beschädigte es. Der Busfahrer oder die Busfahrerin setzte die Fahrt laut Polizei fort, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)