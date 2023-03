Zig Millionen Euro zahlen die Unterallgäuer für Gas und Öl

Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges ist vielen bewusst, wie wichtig sichere Energiequellen sind. Strom aus Sonne und Windkraft bieten besondere Chancen für die Menschen auf dem Land.

Gerhard Steber hat bereits vor Jahrzehnten erkannt, welche Chancen Energie aus der Sonne bietet. Er zählt zu den Pionieren in der Region, was die Nutzung der Sonnenkraft betrifft. In Weiler bei Eppishausen hat er mit seiner Frau das Öko-Haus gegründet. Die Firma gehört längst zu den erfolgreichen Umweltfirmen in der Region.

Gerhard Steber gehört dem Solarverband Bayern an. Foto: Ulrich Wagner

Steber engagiert sich aber auch ehrenamtlich für die Sache. Er ist Sprecher des Energiestammtisches der Kreisgruppe des Bund Naturschutz. Dieses Gremium hat nun zusammen mit der Stadt Mindelheim zu einem Informationsabend eingeladen. Thema: 100 Prozent Stromversorgung mit erneuerbarer Energie.

Raimund Kamm will zeigen, was geht

Sprechen wird der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energie Bayern, Raimund Kamm. Kamm war früher für die Grünen Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. März um 19 Uhr im Silvestersaal (Hungerbachstraße 9) in Mindelheim statt.

Steber ist überzeugt: Dank moderner Technik ist es möglich, allen Stromverbrauch mit erneuerbarem Energien zu decken. E-Autos, E-Wärmepumpen und Industrieprozesse etwa für die Stahl- und Zementherstellung könnten mit Strom aus Wind und Sonne versorgt werden.

Beispiel Autoverkehr. Immer wieder ist zu hören, dass der Strom nicht reichen würde, wenn alle Pkw hierzulande mit Elektromotoren bewegt werden würden. Steber hat mit spitzer Feder nachgerechnet. Es würden 60.500 Hektar mit Photovoltaik-Modulen reichen. Bei 47 Millionen Pkw und einer durchschnittlichen Fahrleistung von 13.323 Kilometern macht das 626181000000 Kilometer. Die Zahlen stammen übrigens vom Kraftfahrtbundesamt. Je Kilometer werden 0,20 Kilowattstunde elektrische Energie gebraucht.

Steber: Durch den Kauf von Öl und Gas geht viel Kaufkraft verloren

Es gibt aber auch noch eine wirtschaftliche Seite. Im Jahr 2022 haben Privatleute und Firmen aus dem Unterallgäu zusammen 200 Millionen Euro für Gas und Öl ausgegeben. "Es geht also viel Kaufkraft verloren", sagt Steber. Vor diesem Hintergrund sieht er für ländliche Regionen wie das Unterallgäu eine Riesenchance, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn den Energiehunger der Städte könne das Land stillen und so profitieren.

"Wir haben regional gute Möglichkeiten, dezentral Strom zu erzeugen", sagt Steber. Moderne Solar- und Windkraftanlagen sind in der Lage, Strom zu fünf bis sechs Cent je Kilowattstunde zu produzieren. Eine sichere Stromversorgung sei mit Netzverbund, Lastmanagement und Speicher zu schaffen.

Der Referent Raimund Kamm ist im Energiebeirat der Staatsregierung tätig. Er will an dem Abend Handlungswege aufzeigen.