"Zocken" an historischen Spielstationen beim Frundsbergfest

Kinderspiele und Mitmachtänze sind ein ganz neues Angebot auf dem Frundsbergfest. Wir haben mitgemacht.

Verflixt! Schon wieder klappert es dumpf und der mühsam errichtete Turm aus Holzklötzen bricht zusammen. Sechs Kinder und Erwachsene haben ihn mühevoll mit einem besonderen Haken aufgebaut, der an zwölf Seilen hängt und von allen gemeinsam bedient werden muss. Völlig analog und weit weg von jeder Playstation konnte am Samstagnachmittag auf dem Frundsbergfest sozusagen an historischen Spielstationen "gezockt" werden. Der Kreisjugendring hatte eine große Auswahl von Kinderspielen in der Maximilianstraße aufgebaut, an denen aber auch Erwachsene durchaus ihre Freude hatten.

Bauklötze sind historisch und noch immer modern. Lukas jedenfalls hatte große Freude daran. Foto: Lippmann

Dass auch Frundsbergs Kinder schon Riesenmikado gespielt haben, darf zwar bezweifelt werden, aber sie hätten bestimmt Spaß daran gehabt. Die vierjährigen Zwillinge Johanna und Victoria versuchten, zwei Kugeln, die mit einem kurzen Seil verbunden waren, so an ein Gestell zu werfen, dass sie hängen blieben. Das klappte schon ganz gut, und weil die Mädels an diesem Nachmittag auch noch ihr schönes historisches Gewand ausführen durften, hatten sie viel Freude. Der einjährige Lukas baute derweil aus Holzklötzen einen Turm, der größer war, als er selbst und war ganz versunken in seine "Arbeit". Voll konzentriert war auch Max, der mit seiner Schwester Nina beim Spielnachmittag war und versuchte, eine Holzscheibe mit einem Seil über ein Lochbrett zu transportieren. Ganz schön kniffelig. Und wenn man kurz nicht aufpasst, scheppert es und alles geht von vorne los.

"Und jetzt noch einmal von vorn", war auch ein Satz, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Mitmachtänzen öfter von Moderator Michael Ruchti zu hören bekamen. Neben den Kinderspielen konnten die Festgäste am Oberen Tor auch ihr Tanztalent auf die Probe stellen. Die Gruppe Saltarello und die höfische Gruppe luden ein zur Müllerin und zum Bärentanz. "Drei Schritte nach vorn, vier Hopser zurück und dann nach rechts", klingt gar nicht so schwierig - wenn das allerdings viele Leute zur selben Zeit machen sollen, scheint selbst die Definition von vor und zurück kompliziert. Doch irgendwann platzt der Knoten und alle bewegen sich einigermaßen synchron.

Beim Bärentanz wird's auf dem Frundsbergfest ein wenig tapsig

Aber es bleibt keine Zeit, sich auf dem Erfolg auszuruhen. Der Bärentanz, der eher aus dem adligen Milieu kommt, erscheint zunächst gar etwas behäbig bis langweilig, aber dann kommt die Stelle mit dem Partnerwechsel: Die, die es können, drehen sich irgendwie unter dem Arm des anderen weg und stehen beim nächsten. Die anderen kugeln sich fast die Arme aus und schauen ihren alten Partner plötzlich von der anderen Seite an, oder so. Aber auch dieses Problem ist irgendwann behoben und der Bärentanz macht richtig Spaß. Doch zu früh gefreut: Der Moderator und die Musiker schrauben das Tempo hoch und plötzlich gleicht die Gruppe wieder einem Rudel Tanzbären, das tapsig seine Runden dreht.

Der Bärentanz der adligen ist schwieriger, als er aussieht. Das fanden die Festgäste bei den Mitmachtänzen heraus. Foto: Lippmann

Am kommenden Samstag können Besucher auf dem Frundsbergfest wieder spielen und mittanzen

Bei den Mitmachtänzen gab es am Ende nur fröhliche Gesichter. Einige der Tanznovizen schlugen vor, das Angebot an einem der Festabende zu wiederholen. Dann scheint die Sonne nicht so erbarmungslos und die Mindelheimer Altstadt gäbe eine noch stimmungsvollere Kulisse ab. Doch zunächst einmal werden die Kinderspiele und auch die Mitmachtänze am kommenden Samstag, 1. Juli, wiederholt. Spielen kann man ab 14 Uhr, die Mitmachtänze beginnen um 15.30 Uhr.

Wer schon vorher Spaß haben will, der sollte den Kindernachmittag am Mittwoch, 28. Juni, keinesfalls verpassen. Ab 14.30 Uhr bieten die Fähnlein Ems und Rechberg sowie die Mindelheimer Zeitung im Stadtgraben ein buntes Programm. Auch das Frundsbergpaar persönlich wird vor Ort sein und wer möchte, kann sich mit den beiden fotografieren lassen.