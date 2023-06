Mindelheim

17:00 Uhr

Zoff im Mindelheimer Stadtrat um richtigen Weg zum Klimaschutz

2018 war Mindelheim bei der Preisverleihung für den European Energy Award dabei. Der Festakt mit Bayerns Umweltminister Marcel Huber fand in Wilpoldsried statt. Vorne: Zweiter von rechts: Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter.

Plus Meist arbeitet der Mindelheimer Stadtrat eher geräuschlos. Diesmal war es anders. Was Dietmar Wagner am Klimaschutz der Stadt störte.

Vor acht Jahren hat sich die Stadt Mindelheim dem Klimaschutz verschrieben. Im Februar 2015 beschloss der Stadtrat, ein städtisches Klimaschutzkonzept umzusetzen. Dazu wurde auch der Aufbau des Klimaschutz-Qualitätsmanagements European Energy Award (eea) beschlossen. Für die Betreuung wurde das Energie- und Umweltzentrum Allgäu eza ausgewählt. Der aktuelle Vertrag läuft Ende Juni 2023 aus.

Ein Wortgefecht in einem drückend schwülen Mindelheimer Sitzungssaal

Das ist die Rahmenhandlung eines Wortgefechts, das sich hauptsächlich Dietmar Wagner ( Freie Wähler) und Josef Doll (Grüne) auf der jüngsten Stadtratssitzung an einem drückend schwülen Sommertag geliefert haben. Für die Vertragsverlängerung an die eza für weitere drei Jahre werden 65.805,90 Euro fällig. Davon trägt zwar die Regierung von Schwaben den Löwenanteil. Bei der Stadt bleiben aber 19.741,77 Euro. Die Kosten für die Erstellung einer CO 2 -Bilanz und für die Begleitung des externen Audits sind darin enthalten.

