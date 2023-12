Mindelheim

Zu hoch, zu dicht: Investor will bei Mindelheimer Baugebiet nachbessern

Die Pläne am Bauprojekt Dr.-Jochner-Weg in Mindelheim sind dem Stadtrat zu wuchtig. Der Investor ist bereit, die Gebäude im Norden deutlich kleiner ausfallen zu lassen.

Plus Seit Jahren liegt die Fläche des früheren Riebel-Bauhofs am Dr.-Jochner-Weg in Mindelheim brach. Jetzt könnte sich eine Lösung für das Wohngebiet abzeichnen.

Die Allgäuer Hausbau GmbH aus Hausen bei Buchloe ist Eigentümer der Konversionsfläche am Dr.-Jochner-Weg, wo früher der Riebel-Bauhof beheimatet war. Bereits im Juli 2014 hat der Stadtrat für das Areal einen Bebauungsplan beschlossen. Die Stadt würde es begrüßen, so der Leiter des städtischen Bauamtes, Michael Egger, wenn dort Wohnungen entstehen könnten. Denn es sei sinnvoller innerörtlich nachzuverdichten, als immer neue Wohngebiete auf der grünen Wiese auszuweisen.

Die Vorstellungen von Bauamt und Investor liegen bisher noch weit auseinander

Die Vorstellungen von Investor und Stadt sind bisher aber noch weit auseinander gelegen. Das war auch am Montag im Stadtrat zunächst so. Egger sagte, es sei schwierig, einen Konsens zu finden. Einerseits stehe das Interesse, möglichst viel Wohnraum auf der Fläche zu schaffen. Andererseits müssten soziale Aspekte berücksichtigt werden. Auch der Lärmschutz sei noch nicht ausreichend gesichert.

