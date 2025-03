Zum fünften Mal ohne Führerschein erwischt

Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau haben am Samstag auf der A96 bei Mindelheim einen Iraner kontrolliert, der auf dem Weg zum Flughafen Memmingerberg war. Bei der Kontrolle konnte der Mann laut Polizei keinen Führerschein vorweisen und gab an, diesen verloren zu haben. Eine Recherche in den polizeilichen Datensystemen zeigte jedoch, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt – und trotzdem innerhalb der vergangenen vier Monate nun schon zum fünften Mal auf deutschen Straßen Auto gefahren ist.

Er sei deshalb bereits mehrfach darüber aufgeklärt worden, dass das rechtswidrig ist, so die Polizei. Der Iraner muss sich nun erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Warum er sich diesen Ärger nicht erspart und seine Beifahrerin ans Steuer gelassen hat, die über einen gültigen Führerschein verfügt, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. (mz)