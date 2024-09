Zusammenstoß beim Abbiegen führt zu Blechschaden

In Mindelheim kam es laut Polizei zu einem Zusammenstoß mit Sachschaden. Laut Polizei wollte am Freitagnachmittag ein 26-jähriger Mindelheimer mit seinem Wagen von der Gabelsbergerstraße nach links in die Landsberger Straße abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich eine 28-Jährige mit ihrem Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Gesamthöhe von rund 2700 Euro. (mz)

