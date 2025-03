Zusammenstoß mit Blechschaden am Oberen Tor

Bei einem Zusammenstoß am Samstagnachmittag ist in Mindelheim Blechschaden entstaden. Laut Polizei wollte ein Autofahrer an der Kreuzung am Oberen Tor links in die Maximilianstraße abbiegen. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 70-jährige Autofahrerin, die die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 7500 Euro. (mz)

