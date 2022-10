Zustellung per Schneckenpost: Ärger im Raum Mindelheim

Plus Seit Monaten knirscht es im Raum Mindelheim bei der Post. Und eine Besserung scheint nicht in Sicht zu sein. Ein Insider erzählt, wo die Probleme liegen.

Noch im Frühjahr und Sommer schien es ein vorübergehender Engpass gewesen zu sein. Inzwischen ist klar: Die Post hat im Raum Mindelheim grundlegende Personalprobleme und kann die Zustellung von Briefen und Paketen nicht mehr zuverlässig jeden Tag garantieren. Besonders groß ist der Engpass offenbar im Raum Pfaffenhausen, Kirchheim, Eppishausen – sehr zum Ärger der Kundinnen und Kunden.