Mindelheim

vor 17 Min.

Zwei Frauen erschaffen eine Hymne auf den Mindelheimer Bergwald

Plus Anne Serocka hat sich in der Natur zu einfühlsamen Texten inspirieren lassen, die Anna Maria Reißer mit Farben übersetzt hat. Daraus ist ein Buch mit grüner Seele geworden.

Von Johann Stoll

Zuerst war das Wort, dann kamen die Bilder, die das Wort in Farbe übersetzten. Am Ende ist sogar ein ganzes Buch daraus geworden. „La hora verde“, die grüne Stunde, ist ein ungewöhnliches Gemeinschaftswerk von Anne Serocka und Anna Maria Reißer. Es ist eine Liebeserklärung an den Mindelheimer Bergwald, in dem die lyrischen Texte entstanden sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen