Zwei Fußballer sammeln als Nikolaus und Ruprecht für den guten Zweck

Beim TSV Mindelheim spielten sie einst Seite an Seite, nun geben Patrick Eckers und Patrick Gödrich Nikolaus und Ruprecht. Darüber freuen sich nicht nur Kinder.

Manchmal sind Idee, die einem in lustiger Runde bei einem Bier kommen, doch gar nicht verkehrt. Denn Patrick Eckers (32) und Patrick Gödrich (31) heißen die beiden Männer, die seit 2020 für Freunde und Bekannte in und um Mindelheim das Duo geben, das Kinderaugen leuchten lässt: Nikolaus und Knecht Ruprecht.

„Es war eine zufällige Idee vor drei Jahren“, sagt Patrick Eckers. Er spielte damals zusammen mit Gödrich beim TSV Mindelheim. Heute ist Eckers Trainer des Kreisligisten und damit praktisch der Chef von Gödrich. An diesem Abend nun sind die Rollen vertauscht: Gödrich ist der Nikolaus, Eckers sein dunkler Gehilfe.

Angefangen hat alles im Haus des Ex-Trainers

In der Vorweihnachtszeit wollten die beiden zunächst Freunde und Verwandte besuchen. Daraus wurde dann aber schnell mehr. „Es hat sich rumgesprochen“, sagt Eckers. Angefangen hat alles 2020 im Hause Deigendesch in Mindelheim.

Der überdimensionale, aufblasbare Schneemann wies dem Nikolaus den Weg. Foto: Axel Schmidt

Benedikt Deigendesch war einst Trainer der beiden beim TSV Mindelheim und hat diesmal gleich zahlreiche Kinder aus dem Freundeskreis in seiner Hofeinfahrt, die von einem monströsen, aufblasbaren Schneemann flankiert wird. Er findet die Idee eine tolle Sache: „Die beiden geben sich richtig Mühe.“ Der Ablauf sieht vor, dass die Eltern einen Termin wählen und dem Nikolaus im Vorfeld pro Kind etwa acht bis zwölf gedichtete Zeilen über Leben und Wirken des Nachwuchses in diesem Jahr schicken.

Gespannte Erwartung: Vor dem Haus der Familie Deigendesch erwarten die Kinder den Nikolaus. Foto: Axel Schmidt

Die gespannten Kinderaugen sprechen die gleiche Sprache. Nacheinander werden die Kinder vom Nikolaus zu sich gebeten, dann werden die kleinen Gedichte vorgetragen, in denen die guten Taten der Kinder ebenso angesprochen werden, wie so manche Verfehlung.

Die kleine Greta kann schon das Nikolaus-Lied auf der Querflöte spielen

So erfährt man etwa, dass die kleine Greta schon das Lied vom Nikolaus auf der Querflöte spielen kann, dass Paula eine gute Handballerin und ihre Schwester Martha eine erfolgreiche Turnerin ist. Dann gibt es doch noch eine kleine Bescherung: Jedes Kind kriegt ein Nikolaussäckchen vom Ruprecht überreicht. Der ist also vielleicht doch gar noch so grantig, wie er eigentlich tut.

Aus einer fixen Idee vor vier Jahren wurde schon fast eine Tradition: Patrick Eckers (links) und Patrick Gödrich (rechts) geben Ruprecht und Nikolaus. Foto: Axel Schmidt

Und was das Ganze noch zu einer ganz besonderen Idee macht: Nikolaus und Ruprecht gehen auf Spendenbasis in die Häuser und geben das eingesammelte Geld eins zu eins an karitative Einrichtungen weiter. Im vergangenen Jahr kamen so gut 900 Euro zusammen. „Wir haben es dann auf 1000 Euro aufgerundet und der Kartei der Not gespendet“, sagt Eckers. Auch diesmal werden die Spenden an das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen gehen.

Wie viel in diesem Jahr zusammenkommt, wird man nach der Tour der beiden Fußballer sehen. Bis es soweit ist, werden noch weitere Familien und Firmen beglückt. Und viele Kinder überrascht und glücklich gemacht.