Zwei hochwertige E-Bikes gestohlen

Schon wieder schlagen Diebe zu. Die Räder standen abgesperrt in einer Mindelheimer Gartenhütte.

Bei der Polizei in Mindelheim wurde am Donnerstag wieder der Diebstahl zweier hochwertiger Pedelecs gemeldet. Die Räder wurden aus einer Gartenhütte im Mindelheimer Mühlweg gestohlen. Sie waren mit einem Bügelschloss verbunden und abgesperrt. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag etwas bemerkt haben. In letzter Zeit wurden vermehrt hochwertige Fahrräder in und um Mindelheim aus Garagen gestohlen. Die Polizei bittet um besondere Aufmerksamkeit. (mz)