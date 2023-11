Zwei hochwertige Fahrräder aus Carport gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag zwei Fahrräder aus einem Carport gestohlen. Die Polizei sucht nach HInweisen.

In der Nacht auf Dienstag war ein Fahrraddieb im Bereich der Dresdner Straße in Mindelheim unterwegs. Laut Polizei wurden zwei höherwertige Fahrräder im Gesamtwert von rund 700 Euro aus einem Carport entwendet. Eines der Fahrräder ist ein auffälliges, grünes Mountainbike des Herstellers Cube. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mindelheim (Tel. 08261/7685-0) in Verbindung zu setzen. (mz)