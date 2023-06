Zwei Kinder waren in Mindelheim plötzlich verschwunden

In einem Geschäft in Mindelheim fehlten einer Mutter plötzlich zwei ihrer vier Kinder. Eine Verkäuferin musste helfen und auch die Polizei wurde aktiv.

Ein besonderer Verlust wurde der Polizei in Mindelheim am Mittwoch von einer Verkäuferin in der Allgäuer Straße mitgeteilt: Eine Kundin, die mit vier Kindern das Geschäft betreten hatte, stellte fest, dass zwei ihrer Kinder fehlten. Der lebhafte Nachwuchs hatte laut Polizei im Vorfeld bereits für Chaos gesorgt. Zwei Sprösslinge machten sich danach wohl selbstständig und verließen den Laden. Kurzerhand fand sich die Verkäuferin mit der Aufsicht der beiden Kleinsten (ein und drei Jahre) betraut. Die Kundin hatte den Laden verlassen, um nach den anderen beiden vier und fünf Jahre alten Kindern zu suchen.

Der Vorfall in Mindelheim wurde dem Jugendamt gemeldet

Das teilte die Verkäuferin auch der Polizei mit, meldete sich kurz darauf aber erneut mit der Nachricht, dass die Mutter ihre Kinder nun wieder abgeholt habe. Die Streifenbesatzung traf die überfordert wirkende Mutter und ihre Kinder wohlauf an und nahm die Daten der Frau auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Vorfall dem Jugendamt mitgeteilt, um zu klären, ob Unterstützungsbedarf besteht. Wo genau die Kinder unterwegs waren, konnte indes nicht geklärt werden. (mz)