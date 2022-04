Zwei Männer bei Unfall in Mindelheim verletzt

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es an einer Kreuzung in Mindelheim zum Crash.

An der Kreuzung Kanzelwandstraße/Widdersteinstraße in Mindelheim kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei wollte ein 28-Jähriger mit seinem Auto die Straße geradeaus überqueren. Er übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 23-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Die Mindelheimer Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab

Während der 23-Jährige ambulant an der Unfallstelle versorgt wurde, musste der Unfallverursacher mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf rund 20.000 Euro. Für die polizeiliche Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Mindelheim die Kreuzung, regelte den Verkehr und band die auslaufenden Flüssigkeiten. (mz)