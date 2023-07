Zwei Radlerinnen bei Zusammenstoß verletzt

Eine 53 Jahre alte Frau hatte eine weitere Radfahrerin übersehen und es kam zum Unfall.

Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Mindelheim verletzt worden. Laut Polizei kam es zum Zusammenstoß, weil eine 53-Jährige beim Einbiegen in die Allgäuer Straße eine andere Radfahrerin übersehen hatte, die sich bereits auf dem Radweg befand. Bei dem Unfall wurden beide Frauen leicht verletzt und an den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. (mz)