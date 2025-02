Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Auf der Nebelhornstraße in Mindelheim kam es am Dienstagmorgen an einer Ampel zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei musste ein Autofahrer an einer roten Ampel halten. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, seine Beifahrerin sowie der Fahrer im vorderen Auto erlitten leichte Verletzungen. (mz)

