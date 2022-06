Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mindelheim

Nach dem Crash am Dömlingsberg kam es am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen.

Bei einem Verkehrsunfall am Dömlingberg in Mindelheim sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 29-Jähriger mit seinem Auto in westlicher Richtung unterwegs, eine 18-Jahre alte Autofahrerin folgte ihm. Als der Mann wegen eines landwirtschaftlichen Gespanns bremste, fuhr die junge Frau auf. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

30 Feuerwehrleute waren nach dem Unfall bei Mindelheim im Einsatz

Beide Fahrzeuge waren laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen der Staatsstraße von der Feuerwehr Mindelheim gesperrt, die mit rund 30 Kräften im Einsatz war. Aufgrund der Sperrung kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. (mz)