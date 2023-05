Zwei Verletzte bei Auffahrunfall mit drei Autos in Mindelheim

Weil ein Autofahrer nicht rechtzeitig bremsen konnte, hat es in Mindelheim heftig gekracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von 26.000 Euro.

Auf der Allgäuer Straße in Mindelheim kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos. Laut Polizei musste ein Autofahrer verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Wagens bemerkte dies und bremste ebenfalls ab. Das dritte Auto jedoch fuhr auf und schob den zweiten Wagen auf den ersten. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 26.000 Euro. Die Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit. Zwei Insassen des mittleren Autos wurden zudem leicht verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Mindelheim war zur Verkehrsregelung und Räumung der Unfallstelle im Einsatz. (mz)