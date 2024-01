Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Mindelheim

Weil die Ampelanlage an der Baywa-Kreuzung defekt war, kam es in Mindelheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Bei einem Zusammenstoß an der sogenannten Baywa-Kreuzung in Mindelheim sind zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war die Ampelanlage außer Betrieb. Ein 20-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Landsberger Straße unterwegs war, missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Wagens. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Insassen im Auto des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 15.000 Euro, so die Polizei.(mz)