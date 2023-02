Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Zusammenstoß in Mindelheim

Nach dem Crash auf einer Mindelheimer Kreuzung wurde ein 59-jähriger vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Im Kreuzungsbereich Landsberger und Allgäuer Straße hat es am Freitagabend gekracht. Laut Polizei wollte ein 59-jähriger Autofahrer, der auf der Landsberger Straße stadteinwärts fuhr an der Kreuzung nach links in die Allgäuer Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 18-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt. Der 59-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Blechschadens schätzt die Mindelheimer Polizei auf 18.000 Euro

An beiden Fahrzeugen entstand nach Auskunft der Polizei ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Feuerwehr Mindelheim mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz.