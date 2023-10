Zweiter Band von "Xundheit ist die Hauptsache" erschienen

Dr. Peter Steinbigler veröffentlicht 70 neue Gesundheitstipps.

Seit mehr als zwölf Jahren schreibt Dr. Peter Steinbigler, ärztlicher Direktor an der Klinik Mindelheim und Privatdozent der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, monatliche Verlagsveröffentlichungen in der Mindelheimer Zeitung und der Unterallgäu Rundschau. In dem Buch „Xundheit ist das Wichtigste“ mit Ratschlägen aus der ärztlichen Praxis wurden diese Beiträge zusammengefasst. Nun ist unter dem Titel „Xundheit ist die Hauptsache!“ der zweite Band erschienen. Er enthält wieder 70 informative und amüsante Geschichten, die Dr. Steinbigler im Laufe der vergangenen Jahre verfasst hat.

Die Idee, kurze und treffende Artikel zu schreiben, entstand eher zufällig. „Am Rande einer Veranstaltung sprach mich der Mitherausgeber der Mindelheimer Zeitung und der Unterallgäu Rundschau an und fragte, ob ich mir vorstellen könne eine regelmäßige Kolumne mit Gesundheitstipps zu verfassen. Ich dachte ein paar Tage darüber nach und sagte dann zu", erzählt Steinbigler.

Steinbigler beantwortet medizinische Fragen leicht verständlich und oft mit einem Augenzwinkern

Diese Kolumnen stießen vom ersten Tag an auf großes Interesse und viel Resonanz bei den Leserinnen und Lesern. „Immer wieder wurde auch der Wunsch geäußert, ich solle doch meine Beiträge als Buch herausbringen“, so Steinbigler. „Nachdem der erste Band inzwischen vergriffen ist, war es nun höchste Zeit für Band Zwei mit neuen Beiträgen.“ Darin beantwortet Steinbigler leicht verständlich und oft mit einem kleinen Augenzwinkern Fragen wie: Was macht eigentlich die Milz? Warum ist Zeit relativ? Und was erzählt uns der Puls?

„Xundheit ist die Hauptsache!“ ist in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen, im Buchhandel und am Kiosk in der Klinik Ottobeuren erhältlich. Der Erlös aus dem Buchverkauf kommt dem Förderverein der Kreisklinik Mindelheim zugute. Der Verein unterstützt Maßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit eigenen Mitteln des Krankenhauses oder durch eine öffentliche Förderung verwirklicht werden können. (mz)

Lesen Sie dazu auch