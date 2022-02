Zwischen Leben und Tod: Ein Corona-Patient berichtet

Plus Auf der Corona-Gegendemo schildert ein früherer Corona-Patient seinen Leidensweg. Organisator Roland Ahne überraschte mit einer Ankündigung.

Er war fit und sportlich. Und er war sich sicher: Mich betrifft Corona nicht, ich werde mich nicht anstecken. „Corona, das kann nicht sein.“ Aber es konnte dann doch sein. Peter Gorlitt aus Mindelheim steckte sich Ende 2020 mit dem Virus an. Zehn Tage lang musste er auf einer Intensivstation im Krankenhaus Kaufbeuren verbringen, wo er mit Sauerstoff versorgt werden musste. Sein Leben hat er Ärztinnen, Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern zu verdanken.