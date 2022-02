Mindelheim

vor 17 Min.

Zwischenzeugnis in Mindelheim: Tag der (vorläufigen) Abrechnung

Lisa-Marie Leinsle (links) und Sophie Sirch haben von der Maria-Ward-Realschule ans Gymnasium des Maristenkollegs in Mindelheim gewechselt. Für ihren Wunschberuf nehmen sie alle potenziellen Schwierigkeiten auf sich.

Plus Zwei ehemalige Realschülerinnen haben ans Mindelheimer Maristenkolleg gewechselt. Weshalb sie diesen Schritt gewagt haben und wie sich ihr Alltag dadurch verändert hat.

Von Dominik Bunk

Heute gibt es für die mehr als eineinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern Zwischenzeugnisse. Rund 400.000 waren es im vergangenen Schuljahr laut Kultusministerium an beruflichen Schulen und ungefähr 1,25 Millionen an allgemeinbildenden Einrichtungen. Zwei Schülerinnen bekommen jetzt zum ersten Mal ihr Zwischenzeugnis vom Gymnasium des Mindelheimer Maristenkollegs. Die beiden sind von der Realschule dorthin gewechselt und erzählen, wie sich ihr Alltag seither verändert hat – und warum sie überhaupt das Abitur machen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen