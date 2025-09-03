Mindelheimer Fahnenschwinger zu Gast in Spanien

Bunte Fahnen, präzise Choreografien und echte Begeisterung für Tradition: Durch die Vereinsfreundschaft mit den Fahnenschwingern aus Sansepolcro waren die Mindelheimer Fahnenschwinger bereits vorletztes Jahr zu einem Auftritt in Italien eingeladen. Nun folgte der nächste Höhepunkt: die Teilnahme am Renaissance-Fest im spanischen Tortosa. Für die Reise ging es mit dem Flugzeug nach Barcelona und von dort weiter in die geschichtsträchtige Stadt am Ebro, wo die Mindelheimer eindrucksvoll bewiesen, dass gelebtes Brauchtum keine Grenzen kennt. Wer bei den Fahnenschwingern oder in der Trommlergruppe mitmachen will, ist jederzeit willkommen. Nächster Trainingstermin ist am 27. September, um 17 Uhr in der Brennerturnhalle in Mindelheim. Um Voranmeldung wird gebeten. Näheres im Internet unter www.fahnenschwinger-mn.de.

