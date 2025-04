Für die Firma Grob geht es nicht mehr nur nach oben

Am Ortseingang von Mindelheim wächst derzeit das Parkhaus für die 6100 Angestellten von Grob in die Höhe. Auch bei der Firma selbst kannte man in den vergangenen Jahren vor allem eine Richtung: nach oben. Jetzt geht man beim größten Arbeitgeber Mindelheims hingegen von einem Seitwärtstrend aus: Aufträge in Höhe von 1,72 Milliarden Euro sind im vergangenen Geschäftsjahr eingegangen, etwas weniger als geplant und auch weniger als im Vorjahr, wo man einen Rekord von zwei Milliarden verbuchen konnte. Von einer „angespannten Marktsituation“ spricht German Wankmiller, der Vorsitzende der Geschäftsführung, bei einem Pressegespräch im Rahmen der Hausmesse. Darin wurden noch viele weitere Zahlen vorgestellt, die die aktuelle Situation des Maschinen- und Anlagenbauers verdeutlichen.

