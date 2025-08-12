Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mindelheimer Grob-Werke baut einen Innovationscampus im Allgäu auf: Das ist dort geplant

Mindelheim

Firma Grob plant einen Innovationscampus im Allgäu: KI spielt wichtige Rolle

Die Mindelheimer Grob-Werke und die Hochschule Kempten wollen in Kaufbeuren einen Campus aufbauen, in dem Künstliche Intelligenz eingesetzt wird.
Von Melanie Lippl
    • |
    • |
    • |
    Die Mindelheimer Firma Grob baut ihre Zusammenarbeit mit der Hochschule Kempten aus und will in Kaufbeuren einen Innovationscampus errichten.
    Die Mindelheimer Firma Grob baut ihre Zusammenarbeit mit der Hochschule Kempten aus und will in Kaufbeuren einen Innovationscampus errichten. Foto: MIS

    Die Mindelheimer Grob-Werke und die Hochschule Kempten planen, in Kaufbeuren einen Innovationscampus aufzubauen: Dort sollen sich Wissenschaftler und Studierende mit dem Einsatz modernster KI-Verfahren in der gesamten Wertschöpfungskette der Fertigung beschäftigen. Damit vertiefen das Unternehmen und die Hochschule ihre langjährige Partnerschaft im Rahmen des Instituts für datenoptimierte Fertigung (IDF) am Standort Kaufbeuren.

    Die Mindelheimer Firma Grob arbeitet nun enger mit der Hochschule zusammen

    Bereits seit sechs Jahren zählt Grob zu den bedeutendsten strategischen Partnern des IDF, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Bisher seien die Schwerpunkte auf klassischer Fertigung in den Bereichen Fräsen und Zerspanung sowie auf Themen der Elektromobilität gelegen. Doch die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) nimmt auch in der industriellen Produktion immer weiter zu – und so weiten die Partner ihre Zusammenarbeit nun gezielt auf das zukunftsweisende Feld des Supply Chain Managements (SCM) aus, vereinfacht gesagt: auf das Verwalten und Verbessern von Lieferketten. Themen wie maschinelles Lernen, generative KI, große Sprachmodelle und Mensch-Maschine-Interaktion stehen im Fokus. Ziel ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Flexibilität in der industriellen Produktion und Logistik signifikant steigern.

    Ein konkretes Beispiel für die neue Forschungsrichtung ist das Projekt Grob-SCM: Es untersucht KI-gestützte Strategien zur Optimierung von Lagerbeständen und Lieferkettenprozessen. „Im Projekt Grob-SCM adressieren wir die Herausforderungen der Warenbeschaffung in hochkomplexen Lieferketten. Mithilfe Künstlicher Intelligenz gelingt es uns, selbst verborgene Zusammenhänge in umfangreichen Datenmengen sichtbar zu machen. So können wir Beschaffungsvorgänge effizienter planen und sowohl Lager- als auch Bestellkosten senken“, erklärt Prof. Dr. Frank Schirmeier, wissenschaftlicher Leiter des IDF.

    Die Studierenden sollen bei Grob in Mindelheim Praxis erfahren

    Michael Keidler, Gruppenleiter Softwareentwicklung bei den Grob-Werken, betont die strategische Bedeutung der Partnerschaft: „Die enge Zusammenarbeit mit dem IDF eröffnet uns nicht nur Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern ermöglicht auch die direkte Umsetzung innovativer KI-Lösungen in unserem industriellen Alltag. Besonders schätzen wir die praxisorientierte Herangehensweise und die Einbindung von Studierenden, die frische Impulse liefern.“

    In Mindelheim wird eine neue Fußgängerbrücke über der B 16 installiert. Diese verbindet das Grob-Parkhaus mit den Werkshallen des Unternehmens.
    Icon Galerie
    28 Bilder
    Um das neue Parkhaus der Firma Grob sicher über die B 16 erreichen zu können, wird am Samstag eine Fußgängerbrücke über der Straße installiert. Die Aktion dauerte mehrere Stunden und hatte viele Zuschauer.

    Im Zuge der vertieften Partnerschaft wird das IDF ein festes Forschungsteam für die Zusammenarbeit mit Grob einrichten. Neben der Forschung spielt auch der Transfer in die Lehre eine zentrale Rolle: Studierende werden aktiv in die Projekte eingebunden und erhalten so praxisnahe Einblicke in hochaktuelle Forschungsthemen – eine wichtige Brücke zwischen Wissenschaft und Anwendung. „Diese erweiterte Kooperation steht exemplarisch für den gelebten Technologietransfer an der Hochschule Kempten“, ergänzt Prof. Dr. Ulrich Göhner, ebenfalls wissenschaftlicher Leiter des IDF. „Bereits mit dem seit 2019 etablierten Innovationscampus mit der Firma Robert Bosch wurden wissenschaftliche Trends rund um Künstliche Intelligenz, Neuronale Netze und Maschinellem Lernen anhand von Aufgabenstellungen aus der Praxis untersucht.“ (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden