Mindelheimer Hütte

vor 17 Min.

Mindelheimer Hütte: Jochen Krupinski ist der dienstälteste Hüttenwirt im Allgäu

Plus Seine 50. Saison in den Allgäuer Alpen hat er auf der Mindelheimer Hütte begonnen. Warum es ihn dort immer wieder hinaufzieht, obwohl er längst aufhören wollte.

Von Michael Munkler Artikel anhören Shape

Ortstermin auf der Mindelheimer Hütte (2058 Meter) mit Panoramablick auf die Kleinwalsertaler und Oberstdorfer Hochalpen: Jochen Krupinski steht in der Küche, brät Eier und Kartoffeln in großen, gusseisernen Pfannen. Auch wenn der Begriff etwas strapaziert klingt: Krupinski (72) ist so etwas wie ein Urgestein – er verkörpert wie kaum einer den typischen Allgäuer Hüttenwirt.

Krupinski und seine Frau übernahmen die Mindelheimer Hütte vor fast 50 Jahren

Fünf Jahre bevor er mit seiner Frau Centa die Mindelheimer Hütte übernahm, hatten die beiden erste Erfahrungen als Wirte auf dem Naturfreundehaus bei Immenstadt gesammelt. „Das war im Oktober 1973“, erzählt Krupinski. Also vor fast 50 Jahren. „Wir hatten gerade angefangen, da gab es die autofreien Sonntage“, schildert der bärtige Wirt. Entsprechend seien damals an diesen Sonntagen Massen von Gästen gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen