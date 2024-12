Das sagt der Bürgermeister zu den Wünschen zur Mindelheimer Innenstadt

Die Mindelheimerinnen und Mindelheimer haben zahlreiche Ideen, wie sich ihre Innenstadt entwickeln könnte, damit sie lebendiger wird. Mehr Gastronomie, mehr Einzelhandel, mehr Nachtleben, mehr Parkplätze oder doch eine völlig autofreie Innenstadt standen im Raum. Über diese Vorschläge haben wir mit der Person gesprochen, die einiges davon in der Hand hat: dem Mindelheimer Bürgermeister Dr. Stephan Winter. Er plädiert dafür, die Situation der Altstadt zunächst aus einer historischen Perspektive zu betrachten.

Der Mindelheimer Bürgermeister Dr. Stephan Winter kann einige der Wünsche der Einwohner für ihre Innenstadt verstehen. Foto: Lisa Hauger

Denn bis Mitte der 90er-Jahre, bevor die A96 bei Mindelheim fertiggestellt war, sah es besonders verkehrstechnisch noch ganz anders aus in der Kreisstadt. Durch den Durchgangsverkehr kam es aber auch zu einer Zwangsbelebung der Innenstadt, da viele der Durchreisenden Halt machten in Mindelheim. Diese fiel mit der Fertigstellung der Autobahn weg. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2002 habe er das Thema Innenstadt deshalb „sehr intensiv auf die Tagesordnung gesetzt.“ Mithilfe eines Bürgerbeteiligungsprozesses von 2006 bis 2008 versuchte die Stadt, Strategien zu finden, um die Innenstadt attraktiver zu machen. „Das Ergebnis sieht man heute“, sagt Winter.

Vor 20 Jahren war der Marienplatz noch ein Parkplatz

So sei dadurch der Marienplatz autofrei geworden, zuvor war hier ein Parkplatz. Die Parkflächen in der Innenstadt wurden zu Multifunktionsflächen und zwei Wochenmärkte wurden etabliert. Doch vielen Bürgerinnen und Bürgern reicht der autofreie Marienplatz heute nicht mehr. Sie wollen lieber eine vollständig autofreie Innenstadt, um beim gemütlichen Kaffeetrinken nicht von Abgasen gestört zu werden.

Das kann der Bürgermeister verstehen: „Auch ich fühle mich in einer Umgebung, in der kein Auto ist, wohler.“ Dennoch sei es heute keine Möglichkeit, die ganze Altstadt autofrei zu gestalten. Das liege einerseits daran, dass einige Anwohner nur über die Maximilianstraße Zufahrt zu ihren Häusern haben, außerdem würde man mit dieser Maßnahme Käuferinnen und Käufer vergraulen. 2021 versuchten sie in einem Experiment, die Autos zumindest am Wochenende aus der Innenstadt zu verbannen. Doch auch davon sei die Gastronomie vor Ort nicht begeistert gewesen. Ein Kompromiss, erklärt Winter, seien nun die multifunktionalen Parkflächen: im Winter dienen sie als Parkplätze, im Sommer kann sie die Gastronomie nutzen.

Es gibt laut Winter genug Parkplätze in Mindelheim

Dadurch fallen aber natürlich wieder Parkplätze weg, von denen es in Mindelheim viel zu wenige gibt, wenn es nach einigen Bürgerinnen und Bürgern geht. Eine Untersuchung zum Verkehr in der Stadt brachte laut Stephan Winter jedoch ein anderes Ergebnis: „Die Gesamtzahl der Parkplätze, die wir haben, ist absolut ausreichend.“ Während in der Oberstadt oft schon alles voll sei, sei in der Nähe des Unteren Tors häufig noch viel frei. Auch wenn es manchmal schwierig sei, direkt vor dem Geschäft einen Parkplatz zu finden, finde man in einer zumutbaren Laufweite immer noch einen Parkplatz, erklärt Winter. Und das oft sogar kostenlos. Am Forum, am ehemaligen Norma-Parkplatz, in der Brennerstraße und am Hallenbad gibt es kostenlose Parkplätze in der Nähe der Innenstadt.

„Wir hatten früher deutlich günstigere Parkplätze, dadurch aber vermehrt Dauerparker und einen wahnsinnigen Parkdruck“, sagt Winter zu dem Vorwurf, dass die Parkplätze zu teuer seien. Im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis seien die Parkplätze hier noch preiswert und für einen schnellen Einkauf von 20 Minuten sogar kostenlos in der Innenstadt.

Stephan Winter: Die Gerberstraße in Mindelheim ist „erodiert“

Neben der Parksituation beschäftigt die Mindelheimerinnen und Mindelheimer auch besonders der Leerstand, der die Innenstadt unattaktiver mache. Diesen Vorwurf weist Bürgermeister Winter zurück: „Die Maximilianstraße macht meiner Meinung nach noch immer einen belebten und gut sortierten Eindruck.“ Gleichzeitig müsse er einräumen, dass die Nebenstraßen, besonders die Geberstraße, „erodiert“ sei. Die Stadt könne das nicht allein beheben, habe aber einen lenkenden und fördernden Auftrag. Durch finanzielle Unterstützungsprojekte und Beratungsangebote für Investoren und Eigentümer in der Altstadt sowie die Sanierung von Begegnungsstätten wie der Stadtbücherei versuchen sie, die Innenstadt zu beleben. Auf Aspekte wie die Mietpreise hätten sie jedoch keinen Einfluss, so Winter.

Dem Bürgermeister ist es wichtig, dass sich in der Innenstadt besonders Einzelhändler mit qualitativ hochwertigen Produkten und gutem Service ansiedeln. Auch mit Bekleidungsketten wie H&M oder Zara seien sie schon in Kontakt gewesen. „Die haben jedoch eine knallharte Ansiedlungsstrategie. Wenn man eine gewisse Einwohnergrenze nicht erreicht, fällt man raus“, erzählt Winter.

Das Nachtleben in Mindelheim ist ein „maximal konfliktbeladenes Thema“

Zuletzt geht es noch um ein, wie Winter sagt, „maximal konfliktbeladenes Thema“: das Nachtleben. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ein Betreiber mal wieder eine Bar in der Innenstadt eröffnen wollen, sei aber an den Lärmschutzmaßnahmen gescheitert, berichtet der Bürgermeister. Das sei immer wieder das Problem, selbst der Weihnachtsmarkt in der Altstadt sei wegen Lärmbeschwerden ein konfliktbeladenes Thema. Auch er hätte nichts dagegen, wenn eine Kneipe, wie es sie in Bad Wörishofen gibt, hier nach Mindelheim kommen würde.

Als Stadt würden sie versuchen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Gastronomien und Einzelhändler in der Innenstadt ansiedeln. Gleichzeitig brauche es dafür noch mehr Menschen, die sie beleben und immer wieder müssen auch Kompromisse eingegangen werden. Dennoch sei Winter insgesamt zufrieden mit der Innenstadt Mindelheims, auch von Besuchern bekomme er immer wieder positives Feedback, wenn sie sagen: „Schön habt ihr es hier in Mindelheim.“