Zwischen Nervosität und Glücksmomenten: Zum ersten Mal auf dem Mindelheimer Klettersteig

„Was willst du machen?“ Der ungläubige Unterton in der Stimme meiner Mutter ist nur bedingt überraschend für mich, als ich ihr im Juni von meinem Plan erzähle, dass ich im Oktober den Mindelheimer Klettersteig machen möchte. Denn ich bin zwar viel in den Bergen unterwegs, bin beispielsweise schon den Heilbronner Höhenweg gegangen, Kletter-Erfahrung habe ich aber keine.

Dass ich die Möglichkeit habe, den Mindelheimer Klettersteig mitzumachen, ist der DAV-Sektion Mindelheim zu verdanken, genauer gesagt Gerhard Groos. Nach einem Interview im Mai geraten der Vorsitzende der Mindelheimer Sektion und ich ins Plaudern und er fragt, ob ich schon einmal auf dem Mindelheimer Klettersteig war. Nein, war ich nicht. Groos lädt mich ein, den Steig mit Mitgliedern der Sektion zum Hüttenschluss im Oktober zu gehen. Und so bekomme ich im September einen Anruf von einem gewissen Wolfgang Stache: Ja, ich kann mit, aber...

Mindelheimer Klettersteig: Vorher geht es zum Probeklettern

... bevor es losgeht, will Stache, der auch Tourenleiter mit Schwerpunkt Klettersteige beim DAV ist, mich aber erst einmal kennenlernen und abschätzen, wie fit ich bin. Aufzeigen soll das der Mindelheimer Kletterturm und ich bin ehrlich: Vor dem Termin bin ich doch ein wenig nervös. Das letzte Mal bin ich geklettert, als ich etwa zwölf Jahre alt war. Angst zu fallen? Hatte ich damals weder am Berg noch auf Skiern. Heute bin ich vorsichtiger, manchmal vielleicht auch ängstlicher. Und die Angst ist meist keine gute Begleitung am Berg.

Die Bedenken sind aber glücklicherweise schnell verflogen, als ich Wolfgang Stache kennenlerne: Nach dem ersten Handschlag ist er für mich der „Wolfi“ und nach dreimal Klettern am Turm, was mir besser gelingt, als ich dachte, bin ich schon etwas beruhigter.

Mindelheimer Klettersteig ist 50 Jahre alt

Um noch besser vorbereitet zu sein, informiere ich mich im Internet über den Klettersteig, der über die drei Schafalpenköpfe führt, und in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Er gilt somit als die älteste „Via ferrata“ in den Allgäuer Alpen. Insgesamt 90.000 Mark hat das Projekt damals gekostet. Die Mindelheimer Sektion sorgt regelmäßig dafür, dass am Steig alles intakt ist.

In den Nächten vor der Abfahrt ins Kleinwalsertal kreisen meine Gedanken weiter um den Mindelheimer Klettersteig: Ich würde mich zwar durchaus als bergerfahren und vernünftig einschätzen, kenne die Gefahren, die Wetter, Fels und Anstrengung mit sich bringen können. Ich weiß aber auch, dass es mich unter Druck setzt, wenn ich das Gefühl habe, zu sehr hinterherzulaufen, und dass ich mich in der Gruppe wohlfühlen muss, wenn ich etwas unternehme, das potenziell gefährlich sein könnte. Vor allem aber kenne ich als Journalistin die vielen Meldungen von Menschen, die in den Bergen verunglücken, auch am Mindelheimer Klettersteig.

Dass es mit der Gruppe nicht passen könnte, ist eine Sorge, die sich bereits nach wenigen Minuten im Auto in Luft auflöst. Ebenso wie die Wolken, die uns noch bis Oberstdorf begleiten, im Kleinwalsertal aber langsam dünner werden. Bei Sonne und milden Temperaturen starten wir am Parkplatz in Richtung Fiderepasshütte, im Gepäck habe ich bereits Helm, Klettersteigset sowie Klettergurt und eine Rastschlinge – alles durfte ich mir netterweise beim Mindelheimer DAV ausleihen.

Icon vergrößern Bei "Obheiter" genießen wir unsere Wanderung zum Mindelheimer Klettersteig. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei "Obheiter" genießen wir unsere Wanderung zum Mindelheimer Klettersteig. Foto: Leonie Küthmann

Nach etwa zwei Stunden erreichen wir die Fiderepasshütte, das Gehtempo: moderat. Das ist durchaus klug, wie sich später herausstellen wird. Während wir Maultaschensuppe und Kaffee bestellen, erzählt uns die Bedienung, dass es etwa gegen 8 Uhr einen Felssturz im Anstieg zum Klettersteig gab. Von Wolfi kommt daher kurz nach der Pause die Empfehlung an alle: „Helm anziehen.“

Icon vergrößern Blick von oben auf die Fiderepasshütte. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick von oben auf die Fiderepasshütte. Foto: Leonie Küthmann

Während alle anderen sich in Richtung Klettersteig aufmachen, erklärt Wolfi mir kurz vor dem Einstieg, wie ich mit dem Klettersteig-Set umgehe, welchen Karabiner ich wo einhänge – und wo nicht. Er erklärt mir, dass es wichtig ist, sich auch an Stellen, die für erfahrene Wanderer einfach wirken mögen, mit dem Karabiner ins Stahlseil einzuhängen, damit die Bewegung zum Automatismus wird.

Icon vergrößern An jedem Stahlseil hängen wir die Karabiner ein, die Bewegung soll zum Automatismus werden. Foto: Wolfgang Stache Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An jedem Stahlseil hängen wir die Karabiner ein, die Bewegung soll zum Automatismus werden. Foto: Wolfgang Stache

Wie schwierig ist der Mindelheimer Klettersteig?

Richtig üben kann ich das mit dem Klettersteig-Set gleich zu Beginn des Steigs: Es geht an Stahltritten steil nach oben, teilweise sogar ein wenig überhängend. Die Stelle ist eine sogenannte C-Stelle. Von A bis E/F geht die sogenannte Schall-Skala. Der Mindelheimer Klettersteig hat die Schwierigkeit C.

Die Schlüsselstelle gleich am Anfang kann ich mir einmal in Ruhe anschauen, Hans Sontheimer, der auch Teil unserer Gruppe ist, klettert vor mir und ich versuche, mir seine Bewegungsabläufe einzuprägen. Als ich dran bin, gibt Wolfi mir von unten Tipps: „Nutz‘ jeden Tritt, den du hast.“

Icon vergrößern Wolfgang Stache vom DAV Mindelheim begleitet mich bei meiner ersten Klettersteigerfahrung. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wolfgang Stache vom DAV Mindelheim begleitet mich bei meiner ersten Klettersteigerfahrung. Foto: Leonie Küthmann

Als ich die Stelle ohne mentale Blockade oder eine spontane Entwicklung von Höhenangst geschafft habe, fühle ich mich gleich sicherer, traue mich, mich an den nächsten Stellen mit meinen Bergkameraden zu unterhalten. Die Quittung gibt‘s gleich darauf: An einem nassen Tritt an einer einfachen Stelle rutsche ich ab, schlage mit dem Knie auf den Tritt. Zwei tiefe Atemzüge später ermahne ich mich innerlich selbst: „Konzentriert bleiben!“ Das Lehrgeld, das ich für diese Erkenntnis zahle, ist glücklicherweise nur ein großer blauer Fleck.

Icon vergrößern Stahltritte wie diese findet man viele am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stahltritte wie diese findet man viele am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache

Wir klettern weiter, zwischendrin gibt es aber auch Gehpassagen. Das hat Wolfi mir schon vorher gesagt – und es gibt mir durchaus eine gewisse Sicherheit, zwischendrin auch „nur“ vorsichtig zu wandern. Auch in den Kletterpassagen werde ich sicherer, gerade beim Abstieg bin ich aber schon noch sehr auf Wolfis Tipps angewiesen: „Mach lieber kleine Schritte!“ Nach und nach fällt es mir auch leichter, in den „Klettermodus“ zu kommen, Seil, Tritte und Fels gleichermaßen zu nutzen. „Häng‘ dich mit gestrecktem Arm an das Seil, das ist sicher und hält dich“, ist ein weiterer Tipp von Wolfi. Dass der Steig sicher ist, ist unter anderem Hans zu verdanken: Erst im Juni hat er mit weiteren Ehrenamtlichen überprüft, ob alle Verankerungen fest und alle Seile intakt sind. Zusammen haben Hans und Wolfi die Pfeile und Wegpunkte gesprüht, die die Route weisen.

Icon vergrößern Die Leiterbrücke am Nördlichen Schafalpenkopf ist eine der bekanntesten Stellen am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Leiterbrücke am Nördlichen Schafalpenkopf ist eine der bekanntesten Stellen am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache

Bei all der Konzentration fehlt mir manchmal der Blick für die kleinen Details am Steig, die die Ehrenamtlichen ebenfalls angebracht haben: etwa die kleinen Metallplättchen mit Nummern, auf die Wolfi mich aufmerksam macht: „Hier ist die 80 und wir klettern so lange, bis wir an der 1 angekommen sind.“ Die Schilder, das lerne ich abends dann von Klettersteigwart Peter Wiedemann, erfüllen zwei Zwecke: „Wenn man beispielsweise die Bergwacht rufen muss, ist es für die Einsatzkräfte leichter, wenn man auf das Plättchen schauen kann und sagen kann, bei welcher Nummer man ist.“ Außerdem könne man so auch besser einschätzen, ob man die nötige Fitness für den Steig mitbringt: Wer beispielsweise bei Nummer 70 schon merkt, dass die Puste ausgeht, kehrt lieber um. Wer mag, kann den Steig auch andersherum begehen und bei Plättchen Nummer eins starten.

Wie lang ist der Mindelheimer Klettersteig?

Insgesamt gibt es 86 der kleinen Schilder. Wow, das klingt nach viel. Ist es auch: Der Steig ist mit einer Länge von etwa 3,8 Kilometern einer der längeren Klettersteige in den Allgäuer Alpen. Etwa vier Stunden sollte man für die Überquerung der drei Schafalpenköpfe einplanen. Wir machen nach dem Mittleren Schafalpenkopf eine Pause, das Käsebrot und der Nussriegel tun gut und ich merke: Die Höhe, das Klettern, all das, was ich vorab als Herausforderung empfunden habe, konnte ich bis dahin gut meistern. Die Länge des Klettersteigs ist die wahre Herausforderung für mich. Als wir nach der Pause den Südlichen Schafalpenkopf erklimmen, ermahne ich mich innerlich noch einmal, wirklich konzentriert zu bleiben, denn meine Beine werden schon etwas müde.

Icon vergrößern Pause bei bestem Wetter am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pause bei bestem Wetter am Mindelheimer Klettersteig. Foto: Wolfgang Stache

Wolfi erklärt mir, dass es am Klettersteig immer wieder vorkommen könne, dass man warten muss – und hier kommt die Rastschlinge ins Spiel. An einer Stelle mit Stahltritten üben wir, wie man diese richtig verwendet: „Damit du weißt, wie es geht, wenn du sie mal wirklich brauchst“, sagt Wolfi, während ich an der steilen Wand „raste“.

Als wir am Plättchen mit der Nummer zehn ankommen, fange ich an, laut herunterzuzählen – und merke, dass ich doch etwas stolz bin. Am offiziellen Ende des Klettersteigs klatsche ich mit Wolfi ab. Der Rest der Truppe hat an dieser Stelle auf uns gewartet, denn wir wollen gemeinsam auf der Mindelheimer Hütte ankommen. Insgesamt haben Wolfi und ich etwas mehr als vier Stunden gebraucht, haben uns für das Sichern Zeit genommen. Wolfis Geduld und die Tatsache, dass niemand jemals Druck ausgeübt hat, haben mir viel Sicherheit gegeben.

Icon vergrößern Am Ende des Klettersteigs sieht man das Kemptner Köpfle. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Ende des Klettersteigs sieht man das Kemptner Köpfle. Foto: Leonie Küthmann

Vor der Mindelheimer Hütte geht es noch auf das Kemptner Köpfle

Bevor wir zur Hütte absteigen, geht es noch auf das Kemptner Köpfle: Der kurze Anstieg auf den 2191 Meter hohen Gipfel zeigt mir, dass ich doch schon etwas aus der Puste bin und ich denke an einen Satz, den Wolfi recht zu Beginn im Klettersteig gesagt hat: „Nach dem Steig wird‘s erst richtig gefährlich.“ Gerade dann, wenn man die gefährlichen Stellen verlassen hat, gilt es, nicht unkonzentriert zu werden, weil es jetzt „leicht“ ist.

Icon vergrößern Der Blick vom Kemptner Köpfle auf die Mindelheimer Hütte. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Blick vom Kemptner Köpfle auf die Mindelheimer Hütte. Foto: Leonie Küthmann

Vom Kemptner Köpfle bewundern wir die Mindelheimer Hütte, die noch die letzten warmen Sonnenstrahlen erreichen. Als wir etwa 15 Minuten später unten ankommen, ist die Sonne schon hinter den Gipfeln verschwunden. Auf der Hütte gibt es zahlreiche Glückwünsche von Menschen, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kenne – das wird sich aber im Laufe des Abends ändern. Ihre Freude über meine erste Klettersteigbegehung rührt mich und es dauert nicht lange, bis ich mehr Mitglieder der DAV-Sektion Mindelheim kennenlerne – fast alle waren schon einmal selbst auf dem Klettersteig, es gibt zahlreiche Anekdoten. Bei Gesprächen, die sich viel, aber nicht ausschließlich um Berge drehen, vergeht der Abend schnell und ich bin die Erste, die unter zwei dicken Decken im Hüttenschlafsack einschläft.

Der Sonnenaufgang auf über 2000 Meter Höhe am nächsten Morgen, zwei Tassen Kaffee sowie ein Birchermüsli und der Abstieg durch das Wildental bei bestem Wetter sind der krönende Abschluss eines spannenden und lehrreichen Wochenendes. Fest steht für mich: Bei aller Bergerfahrung hätte ich mich ohne erfahrene Begleitung nicht auf den Klettersteig gewagt. Wolfi und der Rest der Gruppe haben außerdem dafür gesorgt, dass aus einem Termin für eine Reportage ein unvergessliches Erlebnis geworden ist, an das ich sicher noch oft zurückdenken werde.