Babyglück in Mindelheim: Turbulenter Jahreswechsel im Kreißsaal der Klinik

Von einem wilden Party-Silvesterabend und einem Neujahrstag, an dem man die Nachwehen einer ausgiebigen Feierei auskurieren kann, konnten die Mindelheimer Hebammen zum Jahreswechsel 2024/25 nur träumen: Gleich sieben Kinder kamen am 31. Dezember und am 1. Januar im Mindelheimer Krankenhaus auf die Welt. „Da hat’s g‘scheppert“, fasst Hebamme Susanne Süßmeyer die beiden Tage zusammen.

Sie selbst sei eigentlich nicht im Dienst gewesen, aber zweimal zu Geburten dazugekommen, um mitzuhelfen und ihre Kolleginnen zu unterstützen. Die Hebammen Andrea Gebs, Magdalena Neiße, Monika Mögele und Gerda Mross waren es, die an beiden Tagen rund um den Jahreswechsel insgesamt fünf Buben und zwei Mädchen dabei halfen, das Licht der Welt zu erblicken.

Um 4.14 Uhr an Silvester kam ein Junge in Mindelheim auf die Welt

Los ging es am Silvestermorgen um 4.14 Uhr mit der Geburt eines Jungen, es folgte ein weiterer Bub am Vormittag um 9.45 Uhr. Der Silvesternachmittag blieb relativ ruhig, doch am Abend kamen gleich drei Kinder binnen kurzer Zeit auf die Welt: Um 18.06 Uhr wurde ein Mädchen geboren, kurz darauf um 19.48 Uhr ein Junge und dann um 21.38 Uhr noch einmal ein Mädchen.

Immerhin: Rund um Mitternacht gab’s eine kurze Babypause für das Team des Mindelheimer Kreißsaals. Auch für ein schnelles Selfie hatten die Hebammen noch Zeit. „Wir haben uns um halb zwölf hingesetzt und gegessen, aufs neue Jahr angestoßen, das Feuerwerk angeschaut und dann weitergemacht“, berichtet Susanne Süßmeyer.

Icon Vergrößern Gleich sieben Babys kamen in Mindelheim an Silvester und Neujahr zur Welt. Neujahrsbaby wurde der kleine Luka aus Buchloe. Foto: Susanne Süßmeyer Icon Schließen Schließen Gleich sieben Babys kamen in Mindelheim an Silvester und Neujahr zur Welt. Neujahrsbaby wurde der kleine Luka aus Buchloe. Foto: Susanne Süßmeyer

Luka Antonov ist das Neujahrsbaby in Mindelheim

Morgens um 7.05 Uhr kam dann das Mindelheimer Neujahrsbaby Luka Antonov auf die Welt. Er brachte bei seiner Geburt 3500 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß. „Eine schnelle, unkomplizierte Geburt“, urteilt Hebamme Süßmeyer. Für Mutter Maja Kukelj aus Buchloe ist es das zweite Kind. Die Freude bei ihr und Papa Waldemar Antonov über ihr Neujahrsbaby war groß. Um 16.20 Uhr kam am Neujahrstag dann noch ein weiterer Junge auf die Welt. Und für die Hebammen hieß es dann erst einmal: Kurz Durchatmen nach einem arbeitsreichen Jahreswechsel.