Mindelheimer Lehrer triumphiert bei den Deutschen Quizmeisterschaften

Wie heißt die von Elfie Donelly erdachte junge Hexe Bibi mit Nachnamen? Für ihre Rolle in welchem Film erhielt Frances McDormand 2021 ihren dritten Oscar? In welchem Land findet 2025 die Fußball-EM der Frauen statt? Welcher Benediktinermönch entwickelte die Flaschengärung von Champagner? Diese und 96 weitere Fragen mussten Christoph Paninka und sein Teampartner Martin Ehrl bei den Deutschen Quizmeisterschaften in Fürth beantworten – und sie haben das besser gemacht als all ihre Konkurrentinnen und Konkurrenten. Mit 78,4 Punkten haben die beiden ihre Gegner hinter sich gelassen und sich so den Titel geholt. Mit von der Partie bei dem Wettbewerb waren auch zahlreiche aus dem Fernsehen bekannte Quizzer.

