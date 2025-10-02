Icon Menü
Mindelheimer Polizei stoppt Fahrer, der ohne Führerschein und unter Drogen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war

Mindelheim

Unter Drogen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Ein 20-Jähriger war am Mittwochabend mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs. Doch das war nicht das einzige Vergehen des Fahrers.
    Die Mindelheimer Polizei hat am Mittwochabend einen 20-Jährigen angehalten, der mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs war.
    Die Mindelheimer Polizei hat am Mittwochabend einen 20-Jährigen angehalten, der mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs war. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Einer Streife der Mindelheimer Polizei sind am Mittwochabend die Nummernschilder eines Autos aufgefallen. Die waren nämlich drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden. Als die Beamten den 20-jährigen Fahrer kontrollierten, stellte sich jedoch heraus, dass das längst nicht sein einziges Vergehen war.

    Der junge Mann hatte auch keinen Führerschein, außerdem war das Auto nicht zugelassen und versichert. Damit nicht genug stand der junge Mann laut Polizei zudem unter dem Einfluss von THC und Amphetamin. Er war in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen. (mz)

