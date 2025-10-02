Unter Drogen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Einer Streife der Mindelheimer Polizei sind am Mittwochabend die Nummernschilder eines Autos aufgefallen. Die waren nämlich drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden. Als die Beamten den 20-jährigen Fahrer kontrollierten, stellte sich jedoch heraus, dass das längst nicht sein einziges Vergehen war.

Der junge Mann hatte auch keinen Führerschein, außerdem war das Auto nicht zugelassen und versichert. Damit nicht genug stand der junge Mann laut Polizei zudem unter dem Einfluss von THC und Amphetamin. Er war in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen. (mz)