Mindelheimer Schulleiter bei Bildungsmesse in China

Oberstudiendirektor Gottfried Göppel, Leiter der Berufsschule Mindelheim, reiste im Rahmen einer Delegation zur Education+ Messe nach Chengdu, der Hightech-Metropole im Westen Chinas. Eingeladen von der Didacta Messe Stuttgart, nahm er nicht nur als Gast, sondern auch als Referent an einem internationalen Austausch teil, bei dem es besonders um die Künstliche Intelligenz in der Bildung ging. Großes Interesse fand auch das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – besonders als Göppel die Klimaschule Mindelheim vorstellte. In seinem Vortrag erläuterte er das innovative Prozessmanagement, mit dem sich seine Schule zur Klimaschule entwickelt hat. Den Schulleiter freute besonders, dass das Klimaschulkonzept auch bei chinesischen Bildungsakteuren und Unternehmen großen Anklang fand. Für Göppel ein Zeichen dafür, dass „globale Herausforderungen wie der Klimawandel nur gemeinsam und durch Bildungsarbeit vor Ort bewältigt werden können“.

