Mindelheimer Technikerschule bekommt keine neue Fachrichtung - zumindest vorerst

So richtig rund lief es wohl von Anfang nicht für die neue Fachrichtung Mechatroniktechnik, die bestenfalls bereits zum neuen Schuljahr im September an der Mindelheimer Burkhart-Grob-Technikerschule angeboten werden sollte: Nach monatelanger Hängepartie gestand das Kultusministerium dieser im März eine zweiwöchige Probeeinschreibung zu. Immerhin zwölf Schülerinnen und Schüler hätten sich für die neue Fachrichtung interessiert, doch wenn sie bei Schulleiter Gottfried Göppel nachfragten, ob es für sie im September in Mindelheim losgeht, konnte er ihnen keine Auskunft geben. Unsere Redaktion hatte deshalb beim Ministerium nachgefragt, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist – und die auch für Göppel überraschende Antwort erhalten, dass diese längst gefallen ist.

Laut einem Sprecher des Kultusministeriums seien die Regierung von Schwaben und die Schulleitung bereits Anfang April darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es mit der neuen Fachrichtung in Mindelheim nichts werden wird. Denn von den zwölf Bewerberinnen und Bewerbern hätten sich lediglich sieben „als berücksichtigungsfähig erwiesen“ – und für sie stünden bereits regionale Ausbildungsplätze in der gewünschten Fachrichtung zur Verfügung. Anders als in anderen Teilen Bayerns gebe es in der Region ein sehr breites Angebot an Fachschulen für Mechatroniktechnik. Angesichts der aktuell zu erwartenden Schülerzahlen lasse sich somit nicht nur kein hinreichender Bedarf für die neue Fachrichtung in Mindelheim feststellen, sondern es müsse zudem damit gerechnet werden, dass durch die Neueinrichtung bestehende Schulstandorte geschwächt würden.

In den nächsten Jahren könnte es eine weitere Probeeinschreibung an der Mindelheimer Burkhart-Grob-Technikerschule geben

Explizit nennt das Ministerium die Technikerschule in Kempten. Sie hat offenbar schon jetzt mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen und sollte wohl nicht weiter geschwächt werden. Daneben kann man sich auch in Nördlingen zum Mechatroniktechniker ausbilden lassen, und zwar wie in Kempten in Vollzeit. In Mindelheim hätte die Ausbildung dagegen in Teilzeit angeboten werden sollen.

Göppel hatte inzwischen zwar schon damit gerechnet, dass es damit zum neuen Schuljahr im September wohl nichts werden wird, eine schriftliche Entscheidung liege ihm aber bis heute nicht vor, sagt der Schulleiter auf Nachfrage unserer Redaktion. Hintergrund seiner Einschätzung ist nicht etwa Pessimismus, sondern die Tatsache, dass die potenziellen Schülerinnen und Schüler irgendwann das Vertragsverhältnis mit ihrem Arbeitgeber ändern müssen und sich deshalb knapp drei Monate vor Beginn des neuen Schuljahrs wahrscheinlich längst für eine Alternative entschieden haben.

Gänzlich vom Tisch ist das Thema für die Mindelheimer damit aber nicht: Mit Blick auf spätere Schuljahre könne der Bedarf in einer weiteren Probeeinschreibung geprüft werden, stellt das Ministerium in Aussicht. Göppel hofft, dass ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen dann etwas mehr Zeit bleibt, um sie vorzubereiten und im Vorfeld auf die Firmen in der Region zuzugehen, die von der neuen Fachrichtung profitieren und ihre Mitarbeitenden zur Anmeldung motivieren könnten.