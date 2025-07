Radmuttern an geparktem Auto gelöst

Mit einer bösen Überraschung endete der Urlaub für eine Mindelheimerin: Laut Polizei hatte die Frau ihren Pkw am Freitag, 20. Juni, in einer Tiefgarage in einem Mehrparteienhaus in der Landsberger Straße in Mindelheim abgestellt. Als sie jetzt am Samstag nach dem Urlaub ihr Auto wieder abholen wollte, stellte die Frau noch vor der Weiterfahrt fest, dass an einem Rad alle vier Radschrauben gelockert worden waren. Durch ihre Aufmerksamkeit konnte die Autobesitzerin einen Schaden oder gar einen Unfall glücklicherweise verhindern. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261/76850 an die Polizei Mindelheim. (mz)

