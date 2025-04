Kein Witz: 1000 Euro für Lakritz

Wer meint, dass Gewinner und Gewinnerinnen eines Dialekträtsels auch selbst schwäbeln, wird im Gespräch mit Karin Swiadek aus Mindelheim eines Besseren belehrt. Ihr hört man kaum an, dass sie sogar in Mindelheim geboren ist. Doch ein Leben in Schwaben prägt natürlich auch sprachlich und deshalb wusste sie sofort, dass „Bäradreck“ der hiesige Ausdruck für Lakritz ist. An den Gewinnspielen unserer Zeitung nimmt Karin Swiadek regelmäßig teil, am Montag jedoch hätte sie es fast vergessen. „Erst vier Minuten vor drei habe ich die Nummer gewählt und schon kurz darauf erfahren, dass ich gewonnen habe“, berichtet sie voller Freude.

Wofür sie das Geld ausgeben wird, weiß Karin Swiadek noch nicht

Was sie mit den 1000 Euro machen will, weiß sie noch nicht genau, „aber da wird sich gewiss was finden“, ist sie sich sicher. Vielleicht gibt es größere Ostergeschenke oder ein gemeinsames Essen mit der Familie. Natürlich könnte sie für 1000 Euro auch eine ganze Menge Lakritz kaufen, denn das mag sie auch sehr gern. (mz)