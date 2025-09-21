Die Altstadtnacht wird zum Spätsommernachtstraum

Die Mindelheimer Altsadtnacht ist immer schön und etwas Besonderes, doch diesmal war sie mit dem herrlich warmen Wetter einfach noch schöner. Das sahen offenbar auch die Besucherinnen und Besucher so, denn sie kamen in Scharen. Die Sitzplätze draußen vor den Cafés und Restaurants waren besetzt, ob Kaffee, Bier, Cocktails oder etwas Leckeres zum Verspeisen, es war ein Abend zum Genießen.

