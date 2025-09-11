Missbrauchsvorfälle bei den Maristen: Kanzlei ruft Zeitzeugen erneut auf, sich zu melden

Die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), die die Missbrauchsfälle bei den Maristen untersucht, bittet Betroffene und Zeitzeugen erneut, sich zu melden, um zur Aufklärung und Aufarbeitung beizutragen. Gerade die Missbrauchsfälle um einen ehemaligen Internatsleiter in Mindelheim hatten in den vergangenen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Das Urteil gegen den Mann war nach einem jahrelangen Verfahren erst im Frühjahr dieses Jahres rechtskräftig geworden. Im Gutachten von WSW wird es aber nicht nur um die Fälle in Mindelheim, sondern um sexuelle Gewalt in Einrichtungen in ganz Deutschland gehen.

Bereits im März dieses Jahres hatte die Kanzlei, die schon ein Missbrauchsgutachten für die Erzdiözese München und Freising erstellt hatte, um Mithilfe gebeten. „Zwischenzeitlich konnten wir mit einer Vielzahl von Zeitzeugen und einigen Betroffenen intensive Gespräche führen, die uns einen umfassenderen und damit besseren Blick auf die Geschehnisse sexuellen Missbrauchs ermöglichen“, heißt es nun in einer Pressemitteilung. Die Sichtung der noch vorhandenen Akten stehe vor dem Abschluss. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien „für unsere Arbeit wertvoll“.

Die Kanzlei macht ein Gutachten über die Missbrauchsfälle bei den Maristen

Vor diesem Hintergrund wende man sich nun erneut an alle „denkbaren Zeitzeugen und vor allem Betroffene, die sich in der Lage sehen, mit uns zu sprechen“. WSW wünscht sich eine stärkere Beteiligung von Betroffenen, da Gespräche mit ihnen wichtig wären, um ein umfassendes Bild von den Geschehnissen zu gewinnen, in der die Betroffenenperspektive bestmöglich berücksichtigt werde, heißt es in der Mitteilung.

Der Verein „Wir sind Viele!“, der die Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an Jugendlichen und jungen Erwachsenen speziell im Kontext des Maristenkollegs Mindelheim vertritt, hatte sich im Frühjahr kritisch über das geplante Gutachten geäußert. Unter anderem störte sich der Verein daran, dass die „Täterorganisation Maristenbrüder FMS Deutschland mit ihrem Geld eine Anwaltskanzlei mit einer Prüfung beauftragt“.

Von Missbrauch Betroffene und Zeitzeugen sollen sich bei der Kanzlei melden

Die Kanzlei WSW hingegen betont, gänzlich unabhängig zu agieren, und sichert Vertraulichkeit zu: Betroffene und Zeitzeugen könnten sich auch anonym melden. Als Ansprechpartner stünden Rechtsanwältin Nata Gladstein und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wastl zur Verfügung.

Betroffene und sonstige Zeitzeugen können die Kanzlei wie folgt erreichen:

Postanschrift: Persönlich/Vertraulich/Verschlossen, Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wastl, Rechtsanwältin Nata Gladstein, c/o Westpfahl Spilker Wastl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 6, 80538 München

E-Mail: n.gladstein.vertraulich@westpfahl-spilker.de; vertraulich.u.wastl@westpfahl-spilker.de

Telefon: +49 89 290375-20 (Sekretariat, Sabine Ratta, Montag bis Freitag von 8.30 bis 13.30 und 14.30 bis 17.30 Uhr besetzt)