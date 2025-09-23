Fit im neuen Generationenpark in Mindelheim – MZ und ProPhysio zeigen, wie es geht

Rückenschmerzen, verspannte Schultern oder Arthrose – viele Menschen kennen diese Beschwerden. Häufig entstehen sie durch Bewegungsmangel, einseitige Belastungen im Beruf oder schlicht durch Stress oder Übergewicht. Vieles davon ließe sich mit gezielter Bewegung vermeiden. Der neu eröffnete Generationenpark in Mindelheim bietet da reichlich Gelegenheit, aktiv zu werden. „Der Körper braucht Bewegung. Das schmiert die Gelenke“, sagt Nicola Melderis, Sporttherapeutin bei ProPhysio in Mindelheim. Wir haben mit der Expertin die neuen Geräte im Mindelheimer Generationenpark ausprobiert.

Generationenpark Mindelheim: Wie Bewegung Gesundheitsprobleme lindern kann

Die 26-Jährige hat Fitnessökonomie studiert und ist bei ProPhysio für den Trainingsbereich verantwortlich. Ihr Ansatz: Patienten nicht nur passiv behandeln, sondern ihnen zeigen, wie sie selbst aktiv etwas für ihre Gesundheit tun können. Doch Bewegung ist nur eine Seite der Medaille – entscheidend ist, dranzubleiben. „Lieber kontinuierlich in Bewegung bleiben als sechsmal die Woche pumpen – das hält auf Dauer keiner durch“, betont Melderis. Auch die Ernährung spielt dabei eine große Rolle. Gerade bei Arthrose oder nach Operationen unterstützt eine entzündungshemmende Kost den Heilungsprozess und ergänzt das Training sinnvoll.

Wer regelmäßig trainiert, sich ausgewogen ernährt und Bewegung fest in den Alltag einbaut, legt das Fundament für ein gesünderes Leben. Melderis’ Botschaft an alle, die sich zu alt oder unbeweglich fühlen: ‚Dann erst recht!‘ – und dafür bietet der Generationenpark in Mindelheim die perfekte Gelegenheit, denn dort kann jeder kostenlos und an der frischen Luft die Übungen ausprobieren. Die Trainingsexpertin zeigt im Generationenpark, wie man genau die Regionen trainieren kann, die den meisten Menschen Probleme machen, wie Rücken, Schulter-Nacken-Bereich und die Gelenke.

Problemzonen gezielt Trainieren: Das sind die richtigen Übungen

Nicola Melderis zeigt ein kompaktes Programm, das jeder nachmachen kann. Vor Ort findet man außerdem Kurzanleitungen für die richtigen Übungen an allen Geräten.

Erste Übung: Push-Up in Schräglage

Diese Übung beansprucht sowohl Brust-, Schulter- als auch Nackenmuskulatur. Foto: Samuel Weber

Für diese Übung, welche den Brust-, Schulter- und Nackenbereich beansprucht, stützt man die Hände etwa schulterbreit auf einer der mittleren Stufen ab – je höher die Stufe, desto leichter, je tiefer, desto anspruchsvoller. Der Körper wird in eine schräge Position gebracht, die Beine stehen geschlossen etwas weiter hinten. Dann den Oberkörper langsam absenken, bis die Schultern knapp über den Stangen sind, und sich anschließend wieder nach oben drücken. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen.

Zweite Übung: Rudern in Schräglage

Diese Übung beansprucht sowohl die obere Rückenmuskulatur, als auch die Hintere Schulter- und Nackenmuskulatur. Foto: Samuel Weber

Für diese Übung, bei der Rücken-, Schulter und Nacken gestärkt werden, greift man die Stange etwa schulterbreit. Die Füße stehen eine Fußlänge dahinter, der Körper ist in Schräglage. Dann die Brust kontrolliert zur Stange ziehen und wieder zurück, bis die Arme fast gestreckt sind. Wichtig: dabei die Rumpfmuskulatur anspannen. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen.

Dritte Übung: Lat-Ziehen

Bei dieser Übung wird sowohl die Rückenmuskulatur als auch die Armmuskulatur beansprucht. Foto: Samuel Weber

Für diese Übung, bei der man gezielt der Rücken und die Arme in den Fokus stehen, nimmt man auf der vorgesehenen Sitzfläche Platz und stellt die Füße auf den Tritt. Der Oberkörper wird aufgerichtet, die Rumpfmuskulatur angespannt. Anschließend die Ellbogen langsam und kontrolliert in Richtung Hüfte ziehen. Auch bei der Rückbewegung auf eine ruhige und saubere Ausführung achten. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen.

Vierte Übung: Ausfallschritte

Bei dieser Übung wird sowohl die Beinmuskulatur als auch die Gesäßmuskulatur beansprucht. Foto: Samuel Weber

Für diese Übung, bei der man den Unterkörper trainiert, wird ein Bein in eine der Sprossen eingehängt, das andere steht etwa einen Meter davor. Das vordere Knie bleibt dabei stets vor der Fußspitze. Die Hände vor der Brust verschränken, den Oberkörper leicht nach vorne neigen und die Hüfte tief beugen. Anschließend langsam und kontrolliert absenken und wieder hochdrücken. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen pro Seite.

Fünfte Übung: Beinpresse

Diese Übung beansprucht vorwiegend die Beinmuskulatur. Foto: Samuel Weber

Für die Beinpresse, welche auch die gesamte Beinmuskulatur beansprucht, lehnt man sich an die Sitzfläche und wählt die Fußablage so, dass die Knie in der tiefsten Position leicht über die Füße ragen. Dann die Griffe fassen, den Körper langsam absenken und kontrolliert wieder hochdrücken. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen.

Sechste Übung: Klappmesser

Diese Übung beansprucht die Rumpfmuskulatur. Foto: Samuel Weber

Für die Bauchübung, die gezielt die Rumpfmuskulatur trifft, legt man sich auf die Schräge und stellt die Füße hüftbreit im 45-Grad-Winkel auf. Die Hände vor der Brust verschränken, den Oberkörper langsam absenken und wieder aufrichten. Wichtig: die Rumpfmuskulatur anspannen und den Oberkörper nicht vollständig ablegen. Empfohlen werden drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen.

Siebte Übung: Wackelbrett

Diese Übung dient dem Gleichgewicht. Foto: Samuel Weber

Für diese Gleichgewichtsübung steigt man mit einem Bein auf das Wackelbrett, das Standbein bleibt dabei leicht gebeugt. Das andere Bein wird angewinkelt, die Hände vor der Brust verschränkt. So die Position auf beiden Seiten 30 Sekunden lang halten und das Ganze drei Mal wiederholen. Wer es schwieriger mag, schließt dabei die Augen.