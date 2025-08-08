Mit knallrotem Rad unterwegs: 87-jähriger Mann aus Bad Wörishofen vermisst

Die Polizei sucht nach einem 87-jährigen Mann aus Bad Wörishofen. Er werde bereits seit dem 6. August vermisst, teilte die Polizei am Freitag, 8. August, mit. Womöglich befindet sich der Mann in einer hilflosen Lage. Er sei auf Medikamente angewiesen.

Zuletzt haben Angehörige den Mann gesehen, das war am 6. August gegen Mittag. Gegen 11.30 Uhr verliert sich seine Spur. Der Vermisste sei mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davongefahren. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenrad mit einem tiefen Einstieg. Es ist von der Marke „Viktoria“, Modell „Urban“. Das Fahrrad ist auffällig metallic-rot lackiert. Lediglich die Schutzbleche sind silberfarben.

Der Vermisste trug zuletzt einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose

Der 87-Jährige war zuletzt mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. „Zudem ist auffällig, dass er eine Hasenscharte hat“, teilt die Polizei mit. Der Mann habe graumeliertes und lichtes Haar. Er ist zirka 1,70 Meter groß.

Die Polizei hofft nun, dass jemand den Mann gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegengenommen. (mz)