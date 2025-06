Mit Millionen gegen Krebs: Schauspielerin Ulrike Kriener engagiert sich für Stiftung in Bad Wörishofen 

Seit inzwischen 45 Jahren fördert die Walter Schulz Stiftung mit Sitz in Bad Wörishofen die medizinische Krebsforschung. Jetzt hat sich der Stiftungsvorstand neu strukturiert und mit der Schauspielerin Ulrike Kriener, die als Botschafterin die Stiftung repräsentiert, Bad Wörishofen besucht. Denn künftig will die Stiftung an ihrem Sitz Bad Wörishofen wieder präsenter sein.

Gegründet wurde die Stiftung 1980 von Erna Schulz zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Walter, den Gründer und Verleger der Krafthand Medien GmbH. Seit Gründung wird die Stiftung finanziell aus Erträgen des Medienunternehmens und privaten Spenden getragen. So wurde in all den Jahren schon ein zweistelliger Millionenbetrag für unterschiedlichste Forschungsprojekte und medizinisches Gerät ausgeschüttet.

Das will die Stiftung aus Bad Wörishofen mit dem Geld erreichen

Ziel ist es, die Krankheit Krebs früh genug erkennbar zu machen und den Erkrankten zu helfen, durch frühestmögliche Diagnostik und Erfolg bringende Therapiemöglichkeiten, wieder gesund zu werden. Dabei werden Forschungsprojekte nicht nur unterstützt, sondern die wertvolle Arbeit der Wissenschaftler oft erst ermöglicht. „Erst im vergangenen Jahr wurde ein junger Wissenschaftler mit dem Forschungspreis der Stiftung ausgezeichnet, dessen Entwicklung neuer, verbesserter Wirkstoffe bei der Behandlung von Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind, heute schon in der Therapie angewendet werden“, teilt die Stiftung mit.

Geschäftsführer Karpstein freut sich auf die Veranstaltungen in Bad Wörishofen

„Wir sind stolz, mit unserer Arbeit einen so sinnstiftenden Zweck zu unterstützen und freuen uns, dass die Stiftung ihren Fokus wieder mehr auf ihren Sitz legen möchte. Bad Wörishofen ist Gesundheitsstadt und damit die ideale Heimat für eine gemeinnützige medizinische Stiftung“, so Steffen Karpstein, Geschäftsführer von Krafthand Medien. Neben regelmäßigen Treffen des Stiftungsvorstandes oder des wissenschaftlichen Beirates der Stiftung sind mittelfristig auch Veranstaltungen mit Ulrike Kriener in Bad Wörishofen geplant. Kriener wurde einst mit der Kinokomödie „Männer“ bekannt und spielte später unter anderem die Kommissarin Ellen Lucas im ZDF. (mz)

Weitere Informationen über die Stiftung finden gibt auf www.walter-schulz-stiftung.de.