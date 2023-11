Mit zwei Promille am Steuer: Bad Wörishofer helfen Betrunkener aus Auto

Eine Frau fährt mit über zwei Promille Alkohol durch Bad Wörishofen, beschädigt ihr Auto - und erhält dann unerwartete Hilfe.

Die Polizei hat am Mittwochabend in Bad Wörishofen eine Autofahrerin angehalten. Die 68-jährige Frau war nach Angaben der Polizei zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil sie in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Weil sie mehrfach den Randstein touchiert habe, seien zwei Reifen an dem Auto völlig zerstört worden.

Zwei Autos folgten der Frau bei ihrer Fahrt durch Bad Wörishofen

Zwei Autos folgten der Frau, die nach Hause fuhr. "Dort nahmen sich dann mehrere Passanten ihrer an und halfen ihr aus dem Auto", berichtet die Polizei. Ein Schnelltest der Polizei ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie der Entzug des Führerscheins. (mz)

