Mittagessen am Sonderpädagogischen Förderzentrum Mindelheim wird teurer

Mittagessen am Sonderpädagogischen Förderzentrum wird teurer

Die Preise für Lebensmittel sind gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Mittagsverpflegung an der Mindelheimer Schule aus.
Von Sandra Baumberger
    Am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim kostet das Mittagessen ab dem 1. Januar 2026 mehr.
    Am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim kostet das Mittagessen ab dem 1. Januar 2026 mehr. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Mindelheim war eines der Themen in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses. Hintergrund sind die gestiegenen Lebensmittelpreise, die dazu führen, dass das Angebot nicht mehr kostendeckend ist. Zum 1. Januar soll das Mittagessen an der Schule deshalb teurer werden.

    Die einzelne Mahlzeit kostet im neuen Jahr 63 Cent mehr als bisher

    Wie Kreiskämmerer Sebastian Seefried in der Sitzung erläuterte, kostet das Mittagessen, das an der Schule montags bis donnerstags ausgegeben wird, bislang 65 Euro im Monat, das entspricht einem Einzelpreis von etwas mehr als vier Euro. Seit der letzten Gebührenkalkulation Anfang 2023 seien die Kosten aber um 19 Prozent gestiegen, sodass nun auch der Preis für die Essen angehoben werden müsse. Dieser soll aber nicht um 19 Prozent steigen, sondern um 15 Prozent auf dann 75 Euro im Monat. Die Einzelmahlzeit kostet dann 63 Cent mehr als bisher.

    Die Ausschussmitglieder stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu. Da wegen der Gebührenerhöhung die zugehörige Satzung geändert werden muss, trifft der Kreistag die entdgültige Entscheidung.

