Irmgard Maier ist die neue Kreisbäuerin im Unterallgäu

Plus Eine Nachfolgerin von Margot Walser zu finden, war beim Bauernverband kein einfaches Unterfangen. Wer die neue Kreisbäuerin ist und warum sie eine Idealbesetzung ist.

Es war keine ganz einfache Geburt, bis die neue Kreisbäuerin gefunden war. Als Margot Walser vor einem Vierteljahrhundert Kreisbäuerin wurde, gab es noch mehrere Kandidatinnen. Diesmal musste schon Leni Lampert aus Schöneberg ihren ganzen Charme in die Waagschale werfen, damit sich wenigstens eine Kandidatin fand.