Auszeichnung für gute Kooperation zwischen Schule und Wrtschaft

Kooperationen von Schulen und heimischen Unternehmen werden für die Berufsorientierung von Jugendlichen immer wichtiger. Einen Beitrag dazu leistet die Bauunternehmung Xaver Riebel, die seit 15 Jahren eine Partnerschaft mit der Mittelschule Mindelheim pflegt. Für das Engagement gab es jetzt einen Preis. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber hat bei der Industrie- und Handwerkskammer Schwaben den „SchuleWirtschaftspreis 2024“ von SchuleWirtschaft Bayern an herausragende Projekte vergeben. Die Mittelschule aus Mindelheim sicherte sich den Preis in der Kategorie Kooperation. „Vor zwei Jahren bauten wir im Rahmen eines Azubi-Projekts den Brunnen auf dem Pausenhof zurück und haben ein Großschachfeld für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet“, erklärt Gerd Wagner, Geschäftsführer der Firma Riebel in Mindelheim. Dieses wird gut genutzt und auch am Nachmittag verbringen die Kinder und Jugendlichen der offenen Ganztagsschule ihre Zeit gerne beim Schachspielen, so Rektorin Simone Frischholz. Unser Bild zeigt (von links): Günter Wagner (kaufmännischer Leiter), Steffen Staps (Ausbilder), Bernadette Schwegle (Fachoberlehrerin), Simone Frischholz (Rektorin) und Gerd Wagner (Geschäftsführer Xaver Riebel).

