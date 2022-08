Die gute Fee am Morgen: Susanne Sirch trägt jeden Tag die MZ aus

Während die Menschen in Mörgen noch seelenruhig schlafen, steigt Susanne Sirch aufs Fahrrad, um die Mindelheimer Zeitung frühmorgens zuzustellen - und sie tut das gern.

Es ist noch dunkel draußen, die ersten Vögel fangen an zu zwitschern, der Wecker klingelt um 4 Uhr. Für Frühstück bleibt keine Zeit, Susanne Sirch zieht sich ihre Sportklamotten und eine leuchtend gelbe Warnweste an, setzt ihre Stirnlampe auf und schwingt sich gut gelaunt aufs Fahrrad.

„Die Morgenstunden sind am schönsten“, sagt sie mit einem Lächeln und fährt den steilen Berg hinunter zu einer verschlossenen Kiste. Da wartet sie schon: Die aktuelle Ausgabe der Mindelheimer Zeitung, in 56-facher Ausfertigung. Außerdem findet sie noch eine Aufbewahrungstasche mit Briefen des LMF-Postservices.

Sirch öffnet eine App auf ihrem Smartphone, um den Start ihrer Arbeitszeit festzuhalten. In Windeseile sind die Briefe vorsortiert, die Zeitungen im Fahrradkorb verstaut und schon geht die Tour los.

Fast in ganz Mörgen gibt es Zeitungsrollen für die Mindelheimer Zeitung

Sehr hilfreich ist, dass fast das ganze Dorf sich bereit erklärte, zusätzlich zum Briefkasten am Haus an der Grundstücksgrenze eine Zeitungsrolle anzubringen. Da geht das Zustellen wesentlich schneller von der Hand. Susanne Sirch fährt bergauf, bergab von Haus zu Haus, stets im Kopf, wer zusätzlich einen Brief zugestellt bekommt – hierbei ist sie hoch konzentriert, denn vergisst sie auch nur einen einzigen, kann es sein, dass sie vom oberen Dorf wieder ins untere fahren muss, und das ist im hügeligen Mörgen ganz schön anstrengend.

Es ist schön, am frühen Morgen unterwegs zu sein und „in den Tag hinein zu fahren“, erzählt die motivierte Zustellerin, es ist ganz ruhig draußen, kein Auto auf den Straßen, die Vögel zwitschern, die Katzen sind auf Mäusejagd. Kein Chef sitzt im Nacken, es gibt keinen Ärger mit Arbeitskollegen, und 55 Menschen warten voller Freude jeden Morgen auf ihre Ankunft.

Das 56. Exemplar dient als Ersatz – falls doch mal jemand nach einem feuchtfröhlichen Abend die Zeitung des Nachbarn auf dem Heimweg mitgehen lässt ... Doch das passiert nur sehr selten, meist darf sie dieses Exemplar mit nach Hause nehmen. Wenn am Ende der Tour mehr als eine Zeitung übrig bleibt, braucht sie nicht lange zu suchen – auf dem Dorf kennt man sich und der Anruf „Hast Du mich heute vergessen?“ kommt prompt.

Seit sieben Jahren ist Susanne Sirch als Austrägerin für die Mindelheimer Zeitung im Einsatz

Seit sieben Jahren stellt die zweifache Mutter an sechs Tagen in der Woche die Mindelheimer Zeitung und zeitgleich die LMF-Briefe zu. Als die Kinder noch kleiner waren, war die Arbeitszeit für sie besonders ideal. Die Zeitung muss vor 6 Uhr ausgeliefert sein, sie war also immer schon wieder von der Arbeit zurück, als ihr Ehemann das Haus verließ.

Als die Kinder von der Schule nach Hause kamen, war sie auch da, konnte in Ruhe für sie kochen und die Hausaufgabenbetreuung übernehmen. „Ein großer Vorteil“, sagt sie. Auch heute noch empfindet sie es als sehr angenehm, mit der Arbeit bereits fertig zu sein, wenn alle anderen erst damit anfangen, und den restlichen Tag zur freien Verfügung zu haben.

Wenn andere zu arbeiten beginnen, hat sie schon Feierabend

Die erste Sporteinheit ist bereits absolviert und im Sommer wird der „Feierabend“ mit wundervollen Sonnenaufgängen belohnt. Im Winter ist die frühe Tour manchmal eine Herausforderung. Um 4 Uhr sind die Straßen noch nicht geräumt, es kann glatt sein und bitterkalt. Dann lässt die Zustellerin das Fahrrad in der Garage, zieht sich warm an und geht zu Fuß. Und wenn sie mal in den Urlaub fahren möchte, gibt es mobile Einsatzteams, die die Zustellung der Zeitung übernehmen können.

Susanne Sirch strahlt Freude aus, ob um 4 Uhr früh bei Arbeitsbeginn oder bei Sonnenaufgang am Ende der Tour. Das Frühstück hat sie sich an jedem Tag redlich verdient. Und dann darf auch sie sich an der Mindelheimer Zeitung erfreuen.

Wenn Sie auch einen Hinzuverdienst als Zeitungszustellerin oder -zusteller suchen, melden Sie sich einfach bei uns unter der Telefonnummer 08261/9913-72 oder per E-Mail an vertrieb@mindelheimer-Zeitung.de.